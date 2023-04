Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini Kamis 13 April 2023, Incar Rp14.840

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah berpotensi naik pada perdagangan Kamis (13/4/2023) seiring dengan pelemahan indeks dolar AS setelah rilis data inflasi.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan untuk perdagangan Kamis (13/5/2023), mata uang rupiah diperkirakan akan dibuka berfluktuatif tetapi ditutup menguat di rentang Rp14.840- Rp14.890 per dolar AS.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat tipis 5,5 poin atau 0,04 persen ke Rp14.880 per dolar AS pada Rabu (12/4/2023), sedangkan indeks dolar AS melayang di level 102,06 atau turun 0,14 persen.



Bersama dengan rupiah, mata uang dolar Singapura terpantau menguat 0,06 persen, disusul rupee India menguat 0,11 persen, yuan China menguat 0,06 persen, ringgit Malaysia menguat 0,14 persen, dan baht Thailand menguat 0,21 persen.



Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar AS melemah terhadap mata uang lainnya pada Rabu, karena para pedagang dengan hati-hati menunggu rilis data inflasi AS terbaru yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve di masa depan.

Fokus utama investor pada Rabu adalah Indeks Harga Konsumen AS pada Maret, karena para pedagang mencoba mencari tahu langkah bank sentral AS selanjutnya. Secara umum pasar memperkirakan bahwa Fed akan melakukan satu kali kenaikan suku bunga lagi sebesar 25 basis poin dalam siklus kenaikan suku bunga pada Mei, sebelum mulai memangkas suku bunga pada akhir tahun.



Presiden Bank Fed Philadelphia Patrick Harker mengatakan bahwa dia merasa bahwa akhir dari kenaikan suku bunga mungkin sudah dekat. Sementara, Presiden Fed New York John Williams menegaskna bahwa keputusan The Fed selanjutnya akan bergantung pada data yang dirilis.



Data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS diperkirakan akan mencapai 5,1 persen yoy, turun dari sebelumnya 6,0 persen. Sementara itu, inflasi inti kemungkinan lebih tinggi menjadi 5,6 persen yoy, naik 0,4 persen pada bulan Maret.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Rabu (12/4), Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik 0,1 persen pada Maret, di bawah perkiraan pasar; dan tingkat inflasi tahunan melambat menjadi 5,0 persen dari 6,0 persen, level terendah sejak Mei 2021. Tidak termasuk makanan dan energi, IHK inti meningkat 0,4 persen dan 5,6 persen, keduanya sesuai perkiraan.

Perlambatan tingkat inflasi menandakan bahwa Federal Reserve akan segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,6 persen mengikuti data inflasi.

"Yang juga menarik adalah rilis risalah dari pertemuan Fed terakhir, yang dapat mengungkap pemikiran para pembuat kebijakan saat mereka menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan lalu di tengah krisis perbankan," jelas Ibrahim dalam riset, Rabu (12/4/2023).



Dari sisi internal, kinerja penjualan eceran diyakini meningkat pada Maret 2023, baik secara bulanan maupun tahunan. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2023 sebesar 215,2 atau naik dari posisi Februari 2023 yang hanya 201,2.



Sedangkan peningkatan penjualan eceran terjadi pada seluruh kelompok. Terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang tumbuh 7,2 persen secara bulanan (mom). Selain itu, ada juga peningkatan kelompok barang budaya dan rekreasi sebesar 4,1 persen mom dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,5 persen mom.



Peningkatan penjualan kelompok-kelompok tersebut seiring dengan periode Ramadan pada tahun ini. Sementara bila dilihat secara tahunan, IPR Maret 2023 ini juga lebih tinggi dari 205,3 pada Maret 2022.



Dari sisi harga, tekanan inflasi pada Mei dan Agustus 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Mei dan Agustus 2023 masing-masing tercatat sebesar 130,3 dan 128,1, lebih rendah dari 145,1 dan 133,5 pada periode sebelumnya.





Simak pergerakan rupiah hari ini secara live.