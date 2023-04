Bitcoin-Ethereum Cs Berpeluang Bullish pada Kuartal II/2023

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki kuartal II/2023, pasar kripto menunjukkan optimisme dengan berpotensi melanjutkan momentum bullish.

Bitcoin (BTC) kembali menguat di tengah kondisi pasar bergejolak akibat krisis likuiditas perbankan AS seperti Silvergate, SVB, dan Signature Bank.

Adapun, pada kuartal pertama 2023, BTC menorehkan kinerja positif dengan kenaikan lebih dari 70 persen, pada 1 Januari 2023, harga Bitcoin berada di level US$16.500 dan sempat mencapai US$29.175 pada 30 Maret 2023.

Selain itu, Bitcoin mampu menguat di tengah kelanjutan kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) di FOMC Maret 2023. Keputusan The Fed yang menerapkan quantitative easing pasca-runtuhnya beberapa bank AS yang menyebabkan meningkatnya likuiditas juga telah memberikan dampak tambahan atas katalis positif bagi pasar aset kripto.

"Memasuki kuartal II/2023, Bitcoin berpotensi melanjutkan momentum bullish. Data Coinglass menunjukkan, sejak 2013 hingga 2022 pergerakan Bitcoin pada kuartal dua mengalami kenaikan rata rata sebesar 8,31 persen," ujar Financial Expert Ajaib Kripto, Panji Yudha dalam rilisnya dikutip Senin, (3/4/2023).

Data blockchain dari platform Santiment menunjukkan total kepemilikan Bitcoin pada kuartal pertama 2023 telah meningkat lebih dari 2,15 juta, menjadi 45,74 juta akun.

Meningkatnya jumlah akun yang menyimpan Bitcoin disebabkan investor menilai Bitcoin sebagai salah satu aset nilai lindung (safe-haven asset) dari gejolak yang terjadi di industri perbankan.

"Pasar juga mencermati adanya indikasi The Fed yang mulai melandaikan kenaikan suku bunga menuju akhir siklus yang juga berdampak positif untuk Bitcoin. Konsensus pasar menilai The Fed pada kuartal dua 2023 cenderung tidak terlalu hawkish, yang pada akhirnya menambah likuiditas ke pasar aset kripto," jelasnya.

Panji mengatakan, menjelang momentum halving tahun depan serta ethereum Shanghai yang akan terjadi pada 12 April mendatang menjadi harapan untuk kembali mendorong pasar aset kripto lebih tinggi di kuartal kedua 2023.

Analisis Teknikal Bitcoin

Support :US$26.600

Resistance : US$29.175

Senin (03/04) pagi 08:00 WIB, BTC/USDT bergerak di kisaran level US$28.113. Bitcoin berpotensi untuk melemah terlebih dahulu ke area dynamic support MA 20 yang berada di kisaran US2$27.500 sebelum kembali menguji level resistance terdekat yang berada di kisaran US$29.175. Indikator stochastic bergerak melemah di area centerline & MACD histogram bar dalam momentum bearish.

Analisis Teknikal Etherum

Support : US$1.665

Resistance : US$1.850

Senin (03/04) pagi 08:00 WIB, ETH/USDT bergerak di kisaran US$1.790. ETH kembali turun setelah belum berhasil menembus level resistance di US$1.850 dan saat ini berpotensi untuk melemah ke level support yang berada di kisaran US$1.665. Indikator stochastic bergerak turun di area centreline. MACD histogram bar memasuki momentum bearish.

Aset Kripto Potensial Minggu ini:

1. Decentraland (MANA)

Entry: $0,600 (Rp 8.997)

Take Profit: $0,6590 (Rp 9.881)

Stop Loss:$0,5690 (Rp 8.532)

Teknikal : Berpotensi breakout pola Symmetrical triangle.

Sentimen : Decentraland Metaverse Fashion Week 2023 yang merupakan acara mode virtual, telah berlangsung di platform Decentraland, Spatial, dan Over pada tanggal 28-31 Maret lalu. Decentraland berkolaborasi dengan berbagai brand ternama termasuk Adidas, COACH, DKNY dan masih banyak lagi.

2. Litecoin (LTC)

Entry: $92,50 (Rp 1.388.537)

Take Profit: $101,45 (Rp 1.521.242)

Stop Loss: $86,45 (Rp 1.296.317)

Teknikal : Breakout momentum downtrend, golden cross MA 20 bergerak diatas MA 100

Sentimen : Litecoin akan menuju halving berikutnya yang diperkirakan akan terjadi pada Agustus 2023. Litecoin halving kali ini akan mengurangi hadiah blok LTC dari 12,5 LTC menjadi 6,25 LTC.

3. Apecoin (APE)

Entry: $4,225 (Rp 63.353)

Take Profit: $4,595 (Rp 68.902)

Stop Loss: $3,985 (Rp 59.755)

Teknikal : Breakout pola Symmetrical triangle, bergerak diatas MA 20

Sentimen : Yuga Labs, pada Sabtu (01/04) merilis data lebih dari 7.000 pemain menghadiri uji coba Second Trip, metaverse yang dikembangkan Yuga Labs dan direncanakan akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Selain itu, brand fashion ternama Gucci dikabarkan telah bermitra dengan Yuga Labs untuk menjelajahi peluang di metaverse.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News