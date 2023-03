Harga Emas Turun Efek Krisis Credit Suisse Bank Mulai Mendingin

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas turun dari level tertingginya selama enam minggu pada akhir perdagangan Kamis (16/3/2023) waktu setempat karena kekhawatiran investor terhadap krisis perbankan global mulai mereda setelah Credit Suisse Bank berkomitmen akan menggunakan fasilitas kredit 54 miliar dolar AS dari Bank Sentral Swiss (SNB) untuk meningkatkan likuiditasnya.

Kendati begitu, ketidakpastian atas kebijakan moneter The Fed membuat daya tarik safe haven logam kuning ini masih tinggi.

Mengutip Antara, Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di Divisi Comex New York Exchange, jatuh sebesar 8,30 dolar AS atau 0,43 persen menjadi 1.923,00 dolar AS per ounce setelah diperdagangkan pada rentang 1.911,50-1.936,30.

Pada perdagangan sesi sebelumnya, Emas berjangka naik 20,40 dolar AS atau 1,07 persen menjadi 1.931,30 dolar AS pada hari Rabu (15/3) setelah terkoreksi 5,60 dolar AS atau 0,29 persen menjadi 1.910,90 dolar AS pada hari Selasa (14/3), dan melesat 49,30 dolar AS atau 2,64 persen menjadi 1.916,50 dolar AS sehari sebelumnya, Senin (13/3).

Meski ketakutan akan krisis perbankan yang segera terjadi mulai mendingin, para analis pasar menilai risiko efek domino kejatuhan Credit Suisse Bank terhadap ban-bank di AS dan eropa belum sepenuhnya sirna. Untuk itu, potensi kenaikan emas masih tinggi karena investor beralih ke safe haven tradisional dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Namun paling tidak, investor menggunakan berita pendanaan SNB terhadap Credit Suisse untuk mengambil beberapa keuntungan baru-baru ini, sementara ketidakpastian atas kebijakan moneter AS juga memicu penguatan dolar.

Data ekonomi yang dirilis pada hari Kamis (16/3) bervariasi. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim awal AS untuk tunjangan pengangguran turun 20.000 menjadi 192.000 yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 11 Maret. Angka tersebut juga lebih rendah dari 205.000 klaim yang diharapkan oleh para ekonom.

Departemen Tenaga Kerja AS juga melaporkan bahwa indeks harga produsen AS yang disesuaikan secara musiman untuk permintaan akhir turun 0,1 persen pada bulan Februari.

Departemen Perdagangan AS melaporkan konstruksi rumah baru AS naik 9,8 persen disesuaikan secara musiman pada bulan Februari menjadi 1,45 juta unit.

Indeks manufaktur The Fed Philadelphia naik tipis menjadi negatif 23,2 pada bulan Maret dari negatif 24,3 di bulan sebelumnya.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman pada bulan Mei melemah 19 sen atau 0,87 persen, menjadi ditutup pada 21,692 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman pada bulan April terdongkrak 6,80 dolar AS atau 0,70 persen, menjadi 997,10 dolar per once.

