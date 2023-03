IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 6.762, Saham CUAN, WSKT dan LAJU Melesat

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I ditutup turun 0,05 persen atau 3,08 poin ke 6.762 pada perdagangan hari ini, Senin (13/3/2023). Sementara IHSG melemah, saham CUAN, WSKT dan LAJU jutru melesat dan parkir di zona hijau.

Mengutip RTI pukul 11.30 WIB, IHSG mencatat nilai transaksi saham sebesar Rp4,44 triliun dengan 171 saham menguat, 354 melemah dan 219 lainnya stagnan. Meski IHSG melemah, sejumlah saham terpantau menghijau, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melesat 24,41 persen atau 104 poin ke Rp530 per saham.

Selanjutnya, saham emiten konstruksi pelat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) yang pada pekan lalu berturut-turut megalami auto reject bawah (ARB), hari ini melesat 17,39 persen atau naik 40 poin ke posisi 270. Saham PT JAsa Berdikari Logistics Tbk. (LAJU) meroket 16,25 persen ke 372. Berikutnya saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) yang baru saja melakukan PHK masal terhadap karyawannya tercatat naik 1,60 persen atau 2 poin ke posisi 127. Selanjutnya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menguat 1,48 persen atau 125 poin ke posisi 8.575.

Sementara saham yang parkir di zona merah dan menguni jajaran top losers banyak diisi oleh saham yang baru IPO seperti, TRON ambruk 6,99 persen ke posisi 266, FUTR anjlok 6,99 persen ke posisi 133 dan SAGE yang turun 6,83 persen ke posisi 150.

Sebelumnya, Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut IHSG diperkirakan berfluktuasi di atas support 6.750 pada Senin (13/3/2023).

“Pola pergerakan IHSG dalam 3 (tiga) hari perdagangan terakhir mengindikasikan bahwa IHSG masih akan berfluktuasi untuk beberapa waktu kedepan, termasuk pada Senin,” tulis tim riset Phintraco, dikutip Senin (13/3/2023).

Tim riset Phintraco menyebut sentimen negatif diperkirakan masih terkait ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif di Maret 2023, baik oleh The Fed, maupun BI.

Diketahui, RDG BI dijadwalkan berlangsung pada 15 dan 16 Maret 2023, sementara FOMC dijadwalkan pada 22 Maret 2023.

“Ekspektasi pasar akan dipengaruhi oleh data US Non Farm Payrolls dan US Unemployment Rate di Februari 2023 (10/3/2023). Jika keduanya lebih baik dari ekspektasi, sentimen mungkin lebih negatif bagi IHSG,” tulis tim riset Phintraco.



Phintraco menyebut saham defensif, termasuk consumer-related masih menjadi top picks pada awal pekan Senin (13/3/2023). Beberapa saham yang direkomendasikan Phintraco yakni, TLKM, EXCL, SIDO, CMRY, IMAS dan JSMR. Diluar saham defensif, potensi rebound pada ANTM, HRUM dan INCO juga dapat diperhatikan.

