Aplikasi MOST Mandiri Sekuritas Tidak Bisa Digunakan, Ada Apa?

Bisnis.com, JAKARTA – Aplikasi investasi milik PT Mandiri Sekuritas (Mandiri Sekuritas), MOST (Mandiri Online Securities Trading), tidak dapat digunakan untuk sementara waktu.

Berdasarkan laman twitter Mandiri Sekuritas, @Mandiri_OLT, aplikasi MOST terdapat gangguan teknis sehingga aplikasi MOST tidak dapat digunakan.

“Informasi Kendala MOST, Sobat MOST, Aplikasi MOST sedang mengalami kendala teknis dan tidak dapat digunakan sementara waktu,” tulis Mandiri Sekuritas di akun twitter @Mandiri_OLT, Senin (13/3/2023).

Pihak Mandiri Sekuritas pun meminta maaf dan berjanji akan segera memperbaiki gangguan teknis tersebut. Hingga saat ini belum diketahui gangguan teknis dimaksud.

“Tim kami sedang berusaha memperbaikinya sesegera mungkin,” tulis @Mandiri_OLT.

Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi, Phone: 14032, WABA: 0815-333-14032.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui Terima kasih atas perhatiannya,” tulis Mandiri Sekuritas.

Belum lama ini, PT Mandiri Sekuritas menghadirkan Pesta Reksa Dana MOST 2023, sebuah program virtual exhibition melalui most.pestareksadana.com yang menawarkan 71 produk dan promosi dari 16 Manajer Investasi.

