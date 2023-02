IHSG Tertekan, MNC Sekuritas Jagokan Saham BBKP, BUKA, BRMS, PTBA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berisiko terkoreksi pada perdagangan Jumat (17/2/2023). Namun, ada sejumlah saham yang potensial untuk dikoleksi.

IHSG ditutup terkoreksi 0,3 persen ke 6.895 pada Kamis (16/2/2023). Penurunan IHSG terutama disebabkan oleh melemahnya saham-saham di sektor energi. Sektor ini menutup perdagangan dengan koreksi sebesar 0,54 persen. Kemudian sektor kesehatan melemah 0,73 persen dan finansial turun 0,22 persen.

Tim analis MNC Sekuritas dalam risetnya menyebutkan koreksi IHSG masih tertahan oleh MA20 meskipun disertai oleh peningkatan volume penjualan.

"Selama IHSG belum mampu break resistance di 6.961, maka posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave C dimana IHSG akan menuju ke 6.712-6.800, terlebih bila break 6.803," paparnya dalam publikasi riset.

Apabila mampu break resistance maka label merah akan berlaku dan IHSG akan menguat ke 7,064-7,184. Hari ini, support IHSG 6.803 dan 6.767, sedangkan level resistan 6.961 dan 7,053.

Berikut rekomendasi saham MNC Sekuritas.

BBKP - Buy on Weakness

BBKP ditutup menguat 0,8% ke 119 pada perdagangan kemarin (16/2). Kami memperkirakan, posisi BBKP saat ini sedang berada di akhir wave [b] dari wave 3. Hal tersebut berarti, BBKP akan terkoreksi dalam jangka pendek dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 114-117

Target Price: 131, 143

Stoploss: below 109

BRMS - Buy on Weakness

BRMS ditutup menguat 1,2% ke 175 dan mampu ditutup di atas MA60. Selama BRMS masih mampu bergerak di atas 165 sebagai stoplossnya, maka posisi BRMS saat ini sedang berada di awal wave [c] dari wave Y.

Buy on Weakness: 170-174

Target Price: 185, 208

Stoploss: below 165

BUKA - Buy on Weakness

BUKA ditutup terkoreksi ke 274 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Posisi BUKA saat ini diperkirakan sedang berada di akhir wave [b] dari wave 3, sehingga BUKA masih rawan terkoreksi dalam jangka pendek dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 266-272

Target Price: 296, 318

Stoploss: below 256

PTBA - Buy on Weakness

PTBA ditutup menguat 2% ke 3,510 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama tidak terkoreksi di bawah 3,350 sebagai stoplossnya, maka posisi PTBA saat ini sedang berada di awal wave iii dari wave (c) dari wave A.

Buy on Weakness: 3,440-3,480

Target Price: 3,570, 3,770

Stoploss: below 3,350

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

