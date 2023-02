Harga Minyak Dunia Turun, Dampak Gempa Turki Mereda

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah melemah pada akhir perdagangan Kamis (9/2/2023) waktu setempat, karena infrastruktur minyak tampaknya telah terhindar dari kerusakan serius akibat gempa bumi yang menghancurkan sebagian Turki dan Suriah.

Pergerakan harga minyak juga dipengaruhi oleh sentimen persediaan AS yang membengkak dan investor khawatir tentang kenaikan suku bunga Federal Reserve.

Melansir Antara, Jumat (10/2/2023), harga minyak mentah berjangka Intermediate West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret tergelincir 41 sen atau 0,5 persen, menjadi menetap di US$78,06 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April berkurang 59 sen atau 0,7 persen, menjadi ditutup pada 84,50 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Kedua harga acuan minyak tersebut telah naik lebih dari 5,0 persen sejauh minggu ini.

Gempa bumi, yang telah menewaskan lebih dari 19.000 orang, pada awalnya menaikkan harga minyak karena kemungkinan bencana tersebut akan merusak jaringan pipa dan infrastruktur lainnya secara serius dan menggusur minyak mentah dari pasar global untuk waktu yang lama.

"Kami tidak akan kehilangan pasokan itu selama yang kami kira," kata John Kilduff, partner di Again Capital di New York.

BP Azerbaijan mengumumkan force majeure pada pengiriman minyak mentah Azeri dari pelabuhan Turki Ceyhan pada Selasa (7/2/2023) setelah gempa melanda Senin pagi (6/2/2023). Minyak Azerbaijan terus mengalir ke sana melalui pipa, kata BP Azerbaijan pada Kamis (9/2/2023).

Laporan pekerjaan AS yang kuat menimbulkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve AS akan terus menaikkan suku bunga secara agresif untuk mendinginkan inflasi, menekan aset-aset berisiko seperti minyak dan ekuitas.

Stok minyak mentah AS naik minggu lalu menjadi 455,1 juta barel, tertinggi sejak Juni 2021, Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan pada Rabu (8/2/2023), yang juga mendorong harga minyak lebih rendah. Persediaan bensin dan sulingan juga meningkat minggu lalu, kata EIA, selama bulan-bulan musim dingin yang sejuk di luar musimnya.

Prospek permintaan yang lebih kuat dari China memberikan beberapa dukungan pada harga minyak, karena konsumen minyak terbesar kedua dunia itu mengakhiri kebijakan nol-Covid yang ketat selama lebih dari tiga tahun.

"Kami memperkirakan konsumsi minyak China meningkat sekitar 1,0 juta barel per hari tahun ini, dengan pertumbuhan yang kuat muncul paling cepat di akhir kuartal pertama. Secara keseluruhan, ini akan mendorong permintaan global naik 2,1 juta barel per hari pada 2023," tulis analis dari bank ANZ dalam sebuah catatan.

Dolar AS yang lebih lemah, yang biasanya diperdagangkan terbalik dengan minyak, juga membantu membatasi penurunan harga minyak mentah. Indeks dolar turun 0,7 persen menjadi 102,74.

