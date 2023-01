Keran Minyak dari Rusia Mengucur Deras, Harga di AS dan Inggris Turun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak terkoreksi akibat indikasi pasokan minyak Rusia yang kuat mengimbangi data pertumbuhan ekonomi AS.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret merosot 1,6 persen, menjadi US$79,68 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret tergelincir 0,9 persen menjadi US$86,66 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Untuk minggu ini, minyak mentah AS melemah 2,0 persen dan Brent hanya terdongkrak 3 sen.

Baca Juga : Harga Minyak Dunia Terus Menguat, Optimisme China Berkibar

Pemuatan minyak dari pelabuhan Baltik Rusia akan naik sebesar 50 persen bulan ini dari Desember karena penjual mencoba untuk memenuhi permintaan yang kuat di Asia.

Pemuatan minyak mentah Ural dan KEBCO dari Ust-Luga selama 1-10 Februari dapat naik menjadi 1,0 juta ton dari 0,9 juta dalam rencana untuk periode yang sama di Januari.

"Jika pasokan Rusia tetap kuat menjelang bulan depan, minyak mungkin akan terus turun," kata John Kilduff, partner di Again Capital LLC di New York dikutip dari Antara.

Baca Juga : Harga Minyak Dunia Cenderung Datar Terimbas Kenaikan Stok AS yang di Bawah Ekspektasi

Dia menambahkan bahwa aksi ambil untung menjelang akhir pekan mungkin juga telah mendorong harga lebih rendah.

Perusahaan-perusahaan energi AS minggu ini menjaga rig minyak dan gas alam tetap stabil di 771, perusahaan jasa energi Baker Hughes Co mengatakan dalam laporannya yang diikuti pada Jumat (27/1/2023).

Sementara itu, delegasi OPEC+ bertemu minggu depan untuk meninjau tingkat produksi minyak mentah, dengan sumber dari kelompok produsen minyak memperkirakan tidak ada perubahan pada kebijakan produksi saat ini.

Keputusan Federal Reserve AS selanjutnya tentang suku bunga akan dibuat di pertemuan pada 31 Januari dan 1 Februari dengan latar belakang penurunan inflasi dan produk domestik bruto yang tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan 2,9 persen pada kuartal keempat.

Peningkatan 4,2 juta barel minggu ini dalam persediaan di Cushing, pusat penetapan harga minyak berjangka NYMEX, juga membebani pasar.

Di China, kasus COVID-19 yang sakit kritis turun 72 persen dari puncaknya awal bulan ini, sementara kematian harian di antara pasien COVID-19 di rumah sakit telah turun 79 persen dari puncaknya, menunjukkan normalisasi ekonomi China dan meningkatkan ekspektasi pemulihan permintaan minyak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :