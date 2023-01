IHSG Hari Ini Bisa Menguat, Cermati Saham HRUM, ISAT hingga SMGR

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan penguatan pada perdagangan Rabu (18/1/2023) dan menguji level resistance baru setelah ditutup naik 1,2 persen ke 6.767 pada Selasa (17/1/2023).

Riset MNC Sekuritas menyebutkan bahwa IHSG mampu menembus area resistance serta ditutup di MA20-nya. Dengan penguatan yang terbilang agresif, MNC Sekuritas pun memperbarui skenario IHSG.

“Saat ini IHSG sedang berada di awal wave C pada label hitam sehingga IHSG berpeluang menguat untuk menguji 6.870–6.967,” tulis MNC Sekuritas.

Meskipun terkoreksi, IHSG diperkirakan mengarah ke 6.700–6.750. Meski demikian, investor tetap perlu mewaspadai adanya penguatan terbatas dari IHSG yang pada akhirnya akan membawa IHSG ke bawah 6.557.

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak di level support 6.600, 6.559 dan resistance 6.813, 6.888.

Adapun saham-saham yang direkomendasikan MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini adalah sebagai berikut.

HRUM - Buy on Weakness

HRUM ditutup menguat 2,1 persen ke 1.730 namun masih tertahan Upper Band. Posisi HRUM diperkirakan sedang berada di wave [iii] dari wave C, sehingga HRUM masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1.675–1.710

Target Price: 1.840, 1.920

Stoploss: below 1.605

ISAT - Buy on Weakness

ISAT ditutup terkoreksi ke 6.050 dan pergerakannya cenderung terkonsolidasi. MNC Sekuritas memperkirakan posisi ISAT saat ini sedang berada pada bagian dari wave 2 dari wave (3), sehingga ISAT rawan melanjutkan koreksinya dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 5.700–5.850

Target Price: 6.425, 6.925

Stoploss: below 5.475

SMGR - Buy on Weakness

SMGR ditutup terkoreksi 2,4 persen ke 7.225 dan berada di bawah MA60. Posisi SMGR saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave [b] dari wave B, sehingga SMGR rawan melanjutkan koreksinya dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 6.900–7.125

Target Price: 7.625, 7.900

Stoploss: below 6.700

TKIM - Buy on Weakness

TKIM ditutup menguat 0,4 persen ke 6.950 dan disertai dengan peningkatan volume pembelian. Posisi TKIM saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [i] sehingga TKIM masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 6.850–6.925

Target Price: 7.225, 7.600

Stoploss: below 6.750.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :