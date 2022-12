Suku Bunga The Fed Naik, Bakal Tekan Saham Teknologi GOTO dkk?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - The Federal Reserve resmi menaikkan tingkat suku bunga utama bank sebesar 50 basis poin menjadi 4,25 persen hingga 4,5 persen. Emiten teknologi diproyeksi akan menerima tekanan dari peningkatan suku bunga ini.



Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan sejauh ini tekanan ketidakpastian global akan inflasi dan kenaikan tingkat suku bunga, telah memberikan tekanan terhadap kinerja saham saham teknologi.



"Tentu saja memberikan tekanan terhadap harga dari saham-saham teknologi tersebut," ujar Nico kepada Bisnis, Kamis (15/12/2022).



Namun, lanjutnya, yang harus di cermati adalah apakah tekanan tersebut telah mengubah fundamental dari perusahaan teknologi.



Menurutnya, selama tekanan tersebut tidak mengubah fundamental perusahaan teknologi, penurunan harga saham-saham teknologi hanya akan membuat valuasinya kian menarik.



"Dalam memilih saham saham di dalam industri teknologi, kami melihat ekosistem merupakan syarat wajib dan utama dalam melihat potensi valuasi bisnis di masa yang akan datang," ucapnya.



Dia melanjutkan, hal ini karena ekosistem merupakan salah satu hal yang terpenting dalam industri teknologi saat ini, serta mendorong adanya engagement antara pengguna dengan aplikasi tersebut.

Oleh sebab itu, lanjut dia, engagement yang tinggi akan mendorong tingkat ketergantungan semakin tinggi yang artinya, tingkat user untuk menggunakan kembali aplikasi tersebut juga tinggi. Dia menilai hal ini yang akan memberikan keuntungan terhadap saham teknologi tersebut



Adapun sejauh ini, Pilarmas Sekuritas masih menyukai saham GOTO dan BUKA di sektor teknologi.

