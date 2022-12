Mantap! 2 CEO dan 3 CFO Raih Penghargaan BUMN Awards 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 2 CEO dan 3 CFO dari perusahaan pelat merah mendapatkan penghargaan dalam ajang penganugerahan Top BUMN Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia.



Pada kategori TOP CEO BUMN Awards 2022 tersebut, terdapat tiga dewan juri yaitu Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Anabatic Technologies Tbk. Ignasius Jonan, Komisaris Utama PT Rukun Raharja. Tbk (RAJA) Rudiantara, dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia (PT Jurnalindo Aksara Grafika) Lulu Terianto.



"Memilih CEO BUMN yang sangat berperan mendorong badan usahanya untuk lebih mengabdi kepada pelayanan publik dan juga untuk kepentingan yang lebih luas," kata Ignasius Jonan pada acara TOP BUMN Awards 2022, di ballroom JS Luwansa, Selasa (13/12/2022).



Adapun pemenang top CFO BUMN Awards 2022 ialah Farida Thamrin, CFO PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dengan kategori Best CFO: Excellent In Enterprise Risk Management.



Kemudian Sigit Prastowo CFO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebagai Best CFO kategori Excellent In Finance Transformation. Selanjutnya Emma Sri Martini CFO PT Pertamina (Persero) peraih penghargaan Best CFO katergori Excellent In Cost Efficiency & Productivity Program.



Untuk TOP CEO terdapat dua nama pemenang penghargaan yaitu Arief Mulyadi, PT Permodalan Nasional Madani dalam kategori Most Admired CEO who has successfully made further humanistic, well-arranged, and profitable cross services.

Kemudian Ira Puspadewi, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai Most Admired CEO who has successfully transformed in enriching ultra microcredit rights system.

