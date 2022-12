Dirut PNM Arief Mulyadi Jadi Top CEO BUMN Awards 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Arief Mulyadi sebagai Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali meraih penghargaan TOP CEO dalam ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2022. Beberapa penghargaan juga didapat Arief setelah pengabdiannya di PNM sejak 1999.



Arief Mulyadi meraih penghargaan Most Admired CEO Most Admired CEO yang telah berhasil membuat layanan lebih humanis, tertata rapi, dan menguntungkan, pada ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2022 di Hotel JS Luwansa, Selasa (13/12/2022).



Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia ini merupakan pernghargaan tahun keempat dengan mengusung tema Competitive, Sustainable, and Value Creating.



Penghargaan TOP CEO juga pernah diraih pada tahun 2021. Arief Mulyadi didapuk sebagai TOP CEO In Sustainable Business Growth kategori Perusahaan BUMN Sektor Keuangan Dengan Aset di atas Rp15 Triliun tahun 2021.

Lalu, siapakah Arief Mulyadi ini?



Arief meniti karir pertama di perusahaan pelat merah tersebut pada tahun 1999 sebagai Account Officer. Artinya, sudah 23 tahun dia mengabdi untuk PNM.

Pada awal kariernya Arief menjadi Account Officer di lapangan yang bertugas untuk mempromosikan program perusahaan kepada masyarakat.

Hingga di tahun 2018, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno menujuk Arief sebagai pemimpin PNM yang sebelumnya juga telah duduk di kursi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.



Penunjukan tersebut didasari SK Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PNM Nomor: SK-40/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan.

Kursi Direktur Utama tersebut nyatanya langgeng hingga kini, RUPS PNM tahun 2022 juga mengangkat kembali Arief Mulyadi menjadi Direktur Utama.

