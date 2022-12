Selenggarakan Top BUMN Awards 2022, Bisnis Berikan Dua Penghargaan Khusus

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia kembali menyelenggarakan Top BUMN Awards pada 2022 kali ini dan memberikan penghargaan khusus berupa Special Awards 2022 dan Special Achievement 2022.

Direktur Pemberitaan sekaligus Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin menerangkan kedua kategori khusus ini mendampingi untuk kategori Top Korporasi, Top CFO, dan Top CEO.

"Variabel digunakan Special Awards ini berbeda dengan parameter dewan juri dalam menentukan CFO, BUMN, dan CEO BUMN terbaik yang penjuriannya oleh dewan juri. Dari sidang dewan redaksi dan Bisnis Indonesia Intelligence Unit, ada CFO, CEO, dan BUMN yang dapat Special Awards," terangnya dalam acara penganugerahan Top BUMN Awards 2022, Selasa (13/12/2022).

Adapun, penerima Special Award BUMN penghargaan Outstanding Achievement in Production jatuh kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Special Award CFO dengan penghargaan Excellent in Managing Capital & Risk of State-Owned Insurance Company jatuh kepada CFO Jasa Raharja Myland, dan Special Award ketegori CEO dengan penghargaan Special Appreciation for Green Initiative kepada CEO Bukit Asam Arsal Ismail.

Kategori khusus berikutnya yakni special achievement untuk beberapa hal yakni Profitability Ratio, Liquidity Ratio, Solvability Ratio, dan Activity Ratio.

Pemenang Special Achievement dalam Profitability Ratio yakni PT Pupuk Kaltim, PT Surveyor Indonesia (Persero), dan PT Petrokimia Gresik untuk klaster non infrastruktur. Sedangkan kategori infrastruktur yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk..

Selanjutnya, kategori liquidity ratio yakni PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Pupuk Kujang, PT Surveyor Indonesia (Persero), dan Perum LPPNPI atau Airnav.

Kemudian, Special Achievement untuk solvability ratio yakni PT Petrokimia Gresik, PT Timah Tbk., PT Kawasan Industri Medan (Persero), dan Airnav. Dari Activity Ratio penghargaan diberikan kepada PT Brantas Abipraya (Persero).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : BUMN bisnis indonesia Bisnis Indonesia Award