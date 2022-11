Phillip Sekuritas Rilis Fitur Swift buat Para Scalper

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Phillip Sekuritas Indonesia telah meluncurkan fitur Swift dari aplikasi Poems ID untuk investor yang sering memakai teknik scalping atau yang sering disebut sebagai scalper.

Presiden Direktur Phillip Sekuritas Indonesia, Daniel Tedja mengatakan fitur Swift dapat membantu para scalper melalui tiga keunggulan yang dimiliki, yakni cepat, fleksibel, dan All In One. Dengan begitu, Swift diharapkan dapat memanjakan para scalper semakin gesit dalam bertransaksi saham dan mendapatkan profit.

“Peluncuran fitur baru ini merupakan upaya kami untuk terus memfasilitasi para Scalper, termasuk generasi milenial dan generasi Z yang menganut ragam gaya dalam bertransaksi saham, salah satunya scalping,” kata Daniel dalam siaran pers, Sabtu (26/11/2022).

Dia menjelaskan scalping merupakan salah satu teknik dalam bertransaksi jual/beli saham yang dilakukan dalam waktu singkat, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat agar tidak ketinggalan profit dari saham incaran.

Berdasarkan data dari KSEI pada 14 Oktober 2022, jumlah investor pasar modal di Indonesia didominasi Gen Z dan milenial mencapai angka 58,91 persen. Adapun, scalping saham merupakan salah satu teknik favorit yang diminati oleh Gen Z.

Dia menuturkan keunggulan Swift, pertama adalah cepat. Scalper bisa menggunakan Swift dengan hanya one tap untuk dapat memaksimalkan profit yang diinginkan.

Kedua, fleksibel, scalper dapat memindahkan atau membatalkan transaksi saham secara menyeluruh atau sebagian saja. Selain itu, jumlah dan harga saham yang dipesan dapat langsung diubah.

Ketiga, All in One, semua menu yang dibutuhkan tersaji dalam satu halaman, seperti Open Order, Portfolio, Top Stock, Running Trade, Watchlist, dan Chart.

Phillip Sekuritas Indonesia kini tengah memberikan penawaran spesial berupa gratis biaya broker untuk nasabah baru yang melakukan pembukaan akun selama November 2022 dan menggunakan fitur Swift.

