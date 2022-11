IHSG Rawan Balik ke Level 6.900, Pantau Saham BUMI, ADRO & PGAS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang melanjutkan pelemahannya pada perdagangan hari ini, Selasa (22/11/2022).

Tim Analis MNC Sekuritas dalam laporannya menjelaskan IHSG ditutup terkoreksi 0,3 persen ke 7.063 pada perdagangan Senin (21/11/2022) kemarin. Pergerakan IHSG terpantau masih tertahan oleh MA60 dan belum mampu break dari area resistance terdekatnya di 7.111.

Posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (x) pada label hitam. Sehingga, IHSG masih berpeluang bergerak menguat untuk menguji kembali area resistance di 7.128 hingga 7.242.

"Meski demikian, apabila IHSG menembus 6.955, maka IHSGtmasih berada pada bagian dari wave (ii) pada label merah, sehingga IHSG rawan menuju ke 6.890 hingga 6.937," jelas tim analis.

Selanjutnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak pada level support 6.890 dan 6.955 serta resistance 7.128 dan 7.178.

Adapun beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini adalah sebagai berikut:

ADRO - Buy on Weakness

ADRO ditutup menguat 2,8 persen ke 3,690 pada perdagangan kemarin (21/11) disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan ADRO masih tertahan MA20. Kami perkirakan, posisi ADRO sedang berada di awal wave [v] dari wave 5.

Buy on Weakness: 3.610-3.660

Target Price: 3.820, 4.050

Stoploss: below 3.500

BUMI - Buy on Weakness

BUMI ditutup menguat 2,8 persen ke 186 pada perdagangan kemarin (21/11) disertai peningkatan volume pembelian. Kami perkirakan, posisi BUMI saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [iii] sehingga BUMI berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 178-183

Target Price: 202, 220

Stoploss: below 172

LSIP - Buy on Weakness

LSIP ditutup menguat 0,9 persen ke 1.085 pada perdagangan kemarin (21/11). Kami perkirakan posisi LSIP sedang berada di akhir wave [ii] dari wave 1, sehingga koreksi LSIP akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 1.060-1.080

Target Price: 1.170, 1.230

Stoploss: below 1.030

PGAS - Buy on Weakness

PGAS ditutup menguat 0,3 persen ke 1.800 pada perdagangan kemarin (21/11). Posisi PGAS saat ini kami perkirakan sedang berada di akhir wave [a] dari wave 4, sehingga koreksi PGAS akan relatif terbatas dan berpeluang berbalik menguat.

Buy on Weakness: 1.740-1.780

Target Price:1.835, 1.865

Stoploss: below 1.680

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

