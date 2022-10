IHSG Bisa Reli Usai Rilis Data Ekonomi AS, Cek BBCA, MEDC & AKRA

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi kembali menguat pada hari ini, Jumat (28/10/2022) seiring rilis data ekonomi produk domestik bruto (PDB) AS yang positif.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang menjelaskan katalis positif untuk IHSG secara eksternal berasal dari kenaikan Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada Kamis waktu setempat sebesar 0,61 persen.

Kenaikan tersebut ditopang oleh turunnya yield obligasi AS atau US Treasury seri 10 tahun sebesar 0,31 persen ke level 3,927 persen. Hal ini seiring dengan persepsi rilis data GDP AS di kuartal III/2022 yang tumbuh 2,6 persen

Selain itu, sentimen positif juga datang dari naiknya sejumlah harga komoditas seperti CPO yang menguat 0,56 persen, timah sebesar 1,11 persen, dan minyak sebesar 0,78 persen.

“Sentimen-sentimen tersebut menjadi pendorong IHSG akan ditutup menguat dalam perdagangan hari ini,” jelas Edwin.

Edwin memproyeksikan IHSG akan bergerak pada rentang 7.058 hingga 7.138 pada perdagangan hari ini. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi berada pada kisaran Rp15.530 hingga Rp15.610.

Adapun beberapa rekomendasi saham dari Edwin untuk perdagangan hari ini ialah BBCA, SMRA, MEDC, TBIG, ACES, MAPI, ERAA, SMGR, HMSP, dan AKRA.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

