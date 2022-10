IHSG Kembali Lesu, Saham BBRI dan BUMI Paling Laris

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) turun tipis 0,14 persen persen pada sesi I perdagangan Jumat (14/10/2022). Adapun saham BBRI dan BUMI menjadi yang paling banyak diperdagangkan.

IHSG turun 0,14 persen atau 9,63 poin menjadi 6.870,99, setelah bergerak di rentang 6.863-6.943. Terpantau 290 saham turun, 173 saham stagnan, dan 206 saham naik.

Saham BBRI menjadi yang paling banyak diperdagangkan, yakni sebesar Rp296,7 miliar. Meski demikian, saham BBRI terpantau stagnan pada level Rp4.350.

Di peringkat kedua, saham BUMI yang diperdagangkan Rp283 miliar turun 2,37 persen atau 4 poin ke Rp165. Saham BUMI menjadi yang paling banyak diperdagangkan dari sisi volume saham, yakni 1,7 miliar saham.

Sementara itu, beberapa saham big caps perbankan terpantau menguat pada sesi I perdagangan hari ini. Saham BMRI naik 0,79 persen atau 75 poin ke level Rp9.550. Kemudian saham BBCA naik tipis 0,30 persen atau 25 poin ke level Rp8.300.

Penurunan IHSG sejalan dengan terkoreksinya rupiah. Pukul 11.40 WIB, rupiah anjlok 28,5 poin atau 0,19 persen ke Rp15.390 per dolar AS. Indeks dolar AS naik tipis 0,07 persen ke 112,447.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang memperkirakan hari ini IHSG akan bergerak di kisaran 6.863 - 6.969. Sementara itu, rupiah dapat bergerak di kisaran Rp15.320 - Rp15.400 ler dolar AS.

