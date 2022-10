IHSG Bergerak Terbatas, Tunggu Aksi Borong Investor

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak terbatas pada perdagangan awal pekan ini, Senin (3/10/2022).

Tim Riset MNC Sekuritas mengatakan, menutup perdagangan akhir pekan kemarin (30/9/2022), IHSG ditutup menguat 0,1 persen ke 7.040 dan area koreksi IHSG pun tertahan oleh MA200. "Penguatan IHSG juga disertai oleh tekanan beli yang cukup besar," tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Senin (3/10/2022).

MNC Sekuritas menjelaskan, worst case pada label hitam, di mana posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (a) dari wave [y] sehingga penguatan IHSG akan cenderung terbatas untuk menguji area 7.089-7.110 dan rawan terkoreksi menuju 6.870-6.920 kembali. Namun, best case ada di label merah.

"IHSG sudah berada di akhir wave c dari wave (a) dari wave [y], sehingga IHSG berpeluang menguat menguji 7.130-7.200," kata MNC Sekuritas. Adapun, support IHSG diperkirakan berada di 6.900-7.015, dengan resistance di level 7.135-7.156.

Berikut adalah beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas.



BBTN - Buy on Weakness (1.485)

BBTN ditutup menguat 1,4 persen ke level 1.485 pada perdagangan Jumat (30/9/2022). pergerakan BBTN tertahan oleh fibo retrace 78 ,6 dan disertai dengan munculnya tekanan beli. Diperkirakan, posisi BBTN sudah berada di akhir wave [y] dari wave 2 sehingga BBTN berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1.455-1.470

Target Price: 1.525, 1.630

Stoploss: below 1.400



BIPI - Spec Buy (142)

BIPI ditutup terkoreksi cukup signifikan, sebesar 3,4 persen ke level 142 dan diiringi dengan meningkatnya tekanan jual. Selama BIPI masih mampu bertahan di atas 135 sebagai supportnya, maka posisi BIPI sedang berada di akhir wave b dari wave (iv) dan BIPI berpeluang berbalik menguat dahulu. Worst case, bila tembus support maka BIPI sudah menyelesaikan wave (iv) dan membentuk wave (v) dari wave [c].

Spec Buy: 138-142

Target Price: 150, 160

Stoploss: below 135



CARE - Buy on Weakness (506)

CARE ditutup menguat 1 persen ke 506 pada perdagangan Jumat (30/9/2022) dan disertai dengan adanya peningkatan volume beli. Selama CARE belum mampu break 520 sebagai resistancenya, maka posisi CARE masih berada di awal wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 466-486

Target Price: 520, 560

Stoploss: below 456



KRYA - Buy on Weakness (270)

KRYA ditutup menguat 1,5 persen ke 270 pada perdagangan Jumat (30/9/2022) dan disertai dengan tekanan beli yang cukup besar. Best case, posisi KRYA di label hitam sudah berada di akhir wave (A) dari wave [B] dan berpeluang melanjutkan penguatannya untuk membentuk wave (B) dari wave [B].

Buy on Weakness: 256-266

Target Price: 300, 354

Stoploss: below 248

