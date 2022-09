IHSG Berpotensi Rebound Secara Teknikal, Cek Saham yang Menarik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat, setelah kemarin ditutup terkoreksi 0,2 persen ke level 7.112 disertai adanya kenaikan volume perdagangan.

Analis MNC Sekuritas menyebutkan, posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave iii dari wave (c) dari wave [y] dari wave B, sehingga posisi IHSG saat ini masih berada pada fase bearish nya dan akan mengarah ke rentang area 6.872-6,970.

"Meskipun menguat, nampaknya IHSG hanya akan menguji rentang area 7.150-7.170 terlebih dahulu dengan support di 7.073, 7.015, dan resistance di 7.252, 7.355," tulis Analis MNC Sekuritas dalam riset harian, Rabu (28/9/2022).

Adapun, rekomendasi saham pilihan MNC Sekuritas hari ini adalah:



DOID - Buy on Weakness (426)

DOID ditutup menguat 2,4 perden ke level 426 pada perdagangan kemarin, pergerakan DOID disertai dengan munculnya tekanan beli dan masih berada di atas MA20-nya. Posisi DOID saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (B), sehingga DOID masih rawan koreksi dan dapat digunakan untuk BoW.

Buy on Weakness: 374-410

Target Price: 460, 520

Stoploss: below 352



EXCL - Buy on Weakness (2.530)

EXCL ditutup menguat 2,8 perden ke level 2.530 pada perdagangan Selasa, meskipun masih tertahan MA60 namun pergerakan EXCL disertai munculnya tekanan beli. Selama EXCL tidak terkoreksi ke bawah 2,400 sebagai supportnya, maka posisi EXCL saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 2.470-2.520

Target Price: 2.680, 2.940

Stoploss: below 2.400



JSMR - Buy on Weakness (3.470)

JSMR ditutup menguat 0,9 persen ke level 3,470 pada perdagangan kemarin, meskipun masih tertahan MA20 namun muncul adanya tekanan beli pada JSMR. Selama JSMR masih mampu tertahan di atas support 3,400, maka posisi JSMR saat ini sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c].

Buy on Weakness: 3.440-3.470

Target Price: 3.600, 3.800

Stoploss: below 3.400



WMPP - Buy on Weakness (159)

WMPP ditutup flat ke level 159 pada perdagangan Selasa dan disertai dengan adanya peningkatan volume jual. Posisi WMPP saat ini sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B sehingga WMPP masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 146-154

Target Price: 170, 180

Stoploss: below 134.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

