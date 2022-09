The Merge Ethereum Resmi Meluncur, Ini Manfaat dan Untungnya bagi Investor

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah bertahun-tahun mengalami penundaan, diskusi dan beberapa eksperimen, salah satu aset kripto paling populer Ethereum menyelesaikan software upgrade yang dikenal dengan istilah the Merge. Aksi ini menandakan kerangka kerja Ethereum yang lebih ramah lingkungan.

Mengutip Bloomberg, Kamis (15/9/2022), jaringan blockchain Ethereum menyelesaikan pembaruan perangkat lunak terbesar dan paling ambisius di dunia kripto hingga saat ini, menurut salah satu pendirinya Vitalik Buterin dalam sebuah posting di Twitter hari ini.

Kini sistem the Merge menggantikan sistem komputer sebelumnya yang boros listrik. The Merge memungkinkan pengaturan yang lebih hemat energi menggunakan tumpukan token asli jaringan, Ether, yang ditempatkan di dompet khusus yang disebut staking wallet. Akibatnya, konsumsi energi Ethereum akan menurun sekitar 99 persen.

Perombakan seperti itu belum pernah dicoba di aset kripto sebelumnya, apalagi di Ethereum, rumah bagi sekitar 3.500 aplikasi terdesentralisasi aktif, mulai dari platform pertukaran hingga game dan menangani aset kripto senilai miliaran dolar.

Selama bertahun-tahun sebelumnya, eksperimen the Merge tidak mengubah pengalaman pengguna di Ethereum, tetapi the Merge adalah batu loncatan utama untuk lebih banyak peningkatan yang akan membuat jaringan lebih cepat dan lebih murah, dan tentunya meningkatkan status penggunaannya.

“Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan besar Ethereum menuju sistem yang sangat matang. Dan masih ada beberapa langkah yang harus dilalui. Kami masih harus meningkatkan, kami harus memperbaiki privasi. Bagi saya the Merge melambangkan perbedaan antara Ethereum tahap awal dan Ethereum yang selalu kami inginkan,” kata Buterin.

Karena transisi telah berhasil, pengembang yang telah mengerjakan proyek selama berbulan-bulan mulai saling memberi selamat atas perluncuran the Merge. Ditonton oleh lebih dari 41.000 orang, pesta menonton peluncuran the Merge ini menampilkan konten mulai dari penjelasan teknis tentang apa yang akan terjadi dalam the Merge, hingga penampilan lagu bertema the Merge.

Adapun lirik pada lagu itu termasuk: Carbon footprint is all gone. That’s why we are singing the Merge song.”

Manfaat The Merge

The Merge mengubah karakteristik Eter, membuatnya lebih mirip dengan sekuritas yang menghasilkan imbal hasil. Staked Ether akan menghasilkan pengembalian, diharapkan sekitar 5,2 persen setelah the Merge, menurut pelacak Staking Rewards.

Ditambah lagi dengan faktor penurunan emisi karbon yang diharapkan setelah the Merge, maka Ether bakal lebih menarik bagi investor.

Harga Ether naik sebanyak 3 persen setelah penggabungan menjadi $1.654. Ether telah melonjak lebih dari lima kali lipat pada 2021, mengungguli Bitcoin dengan selisih yang lebar, sebagian karena optimisme atas the Merge. Kedua cryptocurrency ini telah berjuang sejak mencapai rekor tertinggi pada bulan November, dengan Ether turun lebih dari 50 persen tahun ini.

Sebagai informasi, pembaruan perangkat lunak disebut the Merge karena blockchain Ethereum yang ada akan digabungkan dengan jaringan paralel yang telah berjalan selama hampir dua tahun untuk menguji konsep bukti kepemilikan. Secara keseluruhan, upgrade ini telah dipertimbangkan selama lebih dari tujuh tahun.

Meskipun selesai, the Merge berpoteni diikuti oleh gangguan selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Ini berdasarkan apa yang terjadi setelah beberapa pembaruan perangkat lunak Ethereum sebelumnya. Khawatir tentang bug dan peretasan, pertukaran kripto seperti Coinbase Global Inc. menghentikan penarikan dan penyetoran terkait Ethereum sekitar waktu peningkatan perangkat lunak. Pemberi pinjaman Crypto Aave juga telah menangguhkan pinjaman Eter sebelum the Merge.

Tim besar pengembang Ethereum dari seluruh dunia telah bekerja untuk the Merge selama bertahun-tahun. Pada akhir 2020, mereka memulai debutnya Beacon Chain, jaringan paralel yang menguji transaksi pemesanan melalui koin yang dipertaruhkan, atau sistem yang disebut bukti kepemilikan. Dalam the Merge, Beacon digabungkan dengan jaringan Ethereum utama, menggunakan penambang, dan membuat sistem Beacon Ethereum untuk menguji urutan transaksi jaringan.

