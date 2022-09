Bitcoin Cs Bergairah Pekan Ini, Aplikasi Pintu Jadi Sponsor We The Fest 2022

Bagikan A- A+

Bisnis com, JAKARTA - Pasar kripto terpantau rebound pekan ini. Pedagang Bitcoin Cs pun terus melanjutkan penetrasi edukasi investasi ke para pecinta musik di We The Fest 2022.

Melansir situs CoinMarketCap pada Sabtu (10/9/2022) pukul 21.21 WIB, harga Bitcoin (BTC) naik 7 persen ke US$21.231,25 dalam sepekan terakhir, dan menguat 0,92 persen dalam 24 jam terakhir.

Sementara itu, Ethereum (ETH) menguat 0,13 persen ke US$1.642 di waktu yang sama dan naik 10,12 persen sepekan terakhir. Solana (SOL) naik 10,32 persen, Dogecoin (DOGE), naik 1,57 persen dan Polkadot mencatatkan kenaikan harga 4,68 persen pada sepekan terakhir.

Performa positif dari aset kripto mengikuti laju indeks saham AS yang menghijau pada sesi perdagangan kemarin. Sekadar informasi, pergerakan harga aset kripto memang berkaitan erat dengan laju indeks Wall Street, karena investor selalu melihat gerak saham AS sebagai acuan dalam melihat selera risiko secara umum.

Selain itu sentimen positif lainnya yang mampu menggerakan pasar datang dari peningkatan ekosistem jaringan Ethereum, Bellatrix sebagai tanda The Merge semakin mendekat.

Kabar lainnya, platform exchange kripto, Binance akan menyediakan jasa staking ETH dengan tingkat imbal hasil 6 persen per tahun. Hal ini menjadi mungkin setelah jaringan Ethereum akan mengganti mekanisme konsensusnya dari proof of work menjadi proof of stake dalam pembaruan jaringan bulan ini.

Kenaikan harga kripto juga masih dibayangi tekanan sentimen makroekonomi seiring dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa The Fed yang akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. The Fed berkomitmen untuk tetap menaikkan suku bunga tetapi itu tergantung pada perkembangan terkini.

Aplikasi Pintu

Sementara itu, PT Pintu Kemana Saja dengan brand PINTU, platform jual beli dan investasi aset kripto menjadi sponsor resmi salah satu festival musik dan pop-culture terbesar di Asia Tenggara, We The Fest 2022.

WTF22 akan berlangsung pada 23-25 September 2022 dan diselenggarakan oleh promotor Ismaya Live. Dalam ajang WTF22 kali ini, PINTU berpartisipasi mensponsori acara guna meningkatkan edukasi dan adopsi cryptocurrency di kalangan anak muda dengan menghadirkan berbagai kegiatan seru dan menarik, dari aktivitas membagikan tiket WTF dan airdrop kripto hingga puluhan juta rupiah.

Timothius Martin, Chief Marketing Officer PINTU mengungkapkan kehadiran sebagai sponsor memberikan pengalaman baru yang seru pada ajang perhelatan musik festival terbesar ini sambil mengenalkan tentang investasi aset kripto melalui cara yang fun dan diterima pecinta musik festival.

PINTU meramaikan We The Fest 2022 dengan menghadirkan berbagai aktivitas menarik untuk pengunjung yang akan datang, di antaranya gratis hadiah bagi pengunjung booth cukup dengan mengunggah foto keseruan di booth PINTU ke dalam akun media sosial. Selain itu ada juga berbagai games berhadiah gratis kripto seperti Boxing Arcade.

“Dukungan PINTU pada WTF 2022 ini berada dalam waktu yang tepat setelah dua tahun industri musik sempat vakum dihantam oleh pandemi Covid-19,” ujarnya dalam keterangan resmim, Sabtu (10/9/2022).

Festival musik dan pop-culture terbesar di Asia Tenggara We The Fest akan kembali digelar pada 23, 24, dan 25 September 2022 berlokasi di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta Pusat. Dilansir dari laman Twitter @WeTheFest berbagai musisi internasional dan Indonesia akan meramaikan perhelatan ini.

Line-up pertama pada hari Jumat (23/9) diisi oleh Jackson Wang, Afgan, Bag Raiders, Beeabadoobee, Lyodra, Pink Sweats, What so Not, Ali, Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Danilla, Monkey to Millionaire, Pamungkas, Petra Sihombing, Sore, dan Teddy Adhitya.

Hari kedua, Sabtu (24/9) menampilkan Offset CL, Dipha Barus, Isyana Sarasvati, R3hab, Surf Mesa, Tulus, Vidi Aldiano, Hindia, Hondo, Hursa, Perunggu, Rendy Pandugo, dan Zack Tabudlo.

Pada hari terakhir, Minggu (25/9) ditutup dengan penampilan Swae Lee, Dewa 19 ft Ello, Jeremy Zucker, Laleilmanino, Maliq & D’essentials, Oh Wonder, Raisa, Shallou, Snakehips, Basboi, Gangga, Idgitaf, Nadin Amizah, Oslo Ibrahim, Scaller, dan The Adams.

Penjualan tiket We The Fest masih dibuka dengan dibagi menjadi dua kategori yakni, General Admission (GA) dan Very Important Banana (VIB). Harga presale tiket dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp700 ribu hingga Rp4 juta.

