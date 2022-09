Harga Emas Hari Ini, Rabu 7 September 2022, Waspada Dolar AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas tertekan dolar AS yang semakin menguat. Namun, masih ada peluang beli saat harga emas hendak rebound.

Monex Investindo Futures dalam laporannya menyebutkan naiknya dolar AS, nilai imbal hasil surat berharga pemerintah AS, serta laporan ISM Services PMI yang dirilis di atas ekspektasi menekan turun harga emas US$8,18 di hari Selasa, ditutup di level US$1701,68 per troy ounce.

Harga emas berpeluang dibeli pagi ini (7/9) menguji level resistance US$1.728 selama harga tidak mampu menembus level support US$1.714.

"Namun, penurunan lebih rendah dari level support tersebut, maka harga emas berpeluang dijual menguji level support selanjutnya $1708. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia US$1.686 - US$1.704," papar Monex.

Dari dalam negeri, harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Rabu (7/9/2022) terpantau naik untuk cetakan UBS dan Antam.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp544.000 atau naik Rp3.000 dibanding harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp496.000 sama dari perdagangan kemarin.

Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp983.000 naik Rp4.000 dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp929.000 atau naik Rp1.000 dengan harga Selasa (6/9/2022).

Simak pergerakan harga emas hari ini secara live.

10:13 WIB Harga emas kompak melemah Pukul 10.10 WIB, harga emas spot turun 0,41 persen atau 6,99 poin menjadi US$1.695,15 per troy ounce. Harga emas Comex kontrak Desember 2022 turun 0,41 persen atau 7 poin menuju US$1.705,9 per troy ounce.

