Hampir Bangkrut, Perusahaan Kripto Asal Singapura Lakukan PHK Massal

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan kripto asal Singapura Hodlnaut, telah bergabung dengan daftar perusahaan yang memangkas jumlah karyawannya atau PHK. Pekan lalu, pialang kripto Genesis juga telah melakukan PHK.

Hodlnaut telah mengumumkan PHK kepada 80 persen dari jumlah stafnya atau sekitar 40 karyawan. Hodlnaut juga sedang menunggu proses hukum yang dijalankan oleh Jaksa Agung Singapura dan kepolisian Singapura.

"Ini untuk mengurangi pengeluaran perusahaan," kata Hodlnaut dikutip dari Decrypt pada Senin (22/8/2022).

PHK dilakukan oleh Hodlnaut terjadi di tengah krisis likuiditas perusahaan yang lebih luas. Krisis terjadi karena pada awal tahun Hodlnaut menawarkan kripto TerraUSD (UST) dan Terra (LUNA) di platform. Namun, harga kedua kripto anjlok.

Baca Juga : Ditinggal CEO, Pialang Kripto Genesis PHK 20 Persen Karyawan

Padahal, perusahaan kripto ini mengklaim telah memiliki lebih dari 10.000 pengguna aktif. Hodlnaut juga mengelola aset US$250 juta.

PHK yang dilakukan Hodlnaut ini mengikuti langkah serupa yang telah dilakukan sejumlah perusahaan kripto. Minggu lalu, Genesis telah memangkas 20 persen dari 260 orang karyawannya.

Langkah-langkah tersebut dilakukan Gensesis setelah perusahaan terdampak bangkrutnya Three Arrows Capital. Genesis mempunyai eksposur senilai US$1,2 miliar di Three Arrows Capital. Tetapi, Three Arrows resmi mengajukan bangkrut pada Juli.

Pada Juni, bursa kripto global Coinbase juga melakukan PHK kepada sekitar seperlima karyawan atau 1100 karyawan.

Coinbase memangkas jumlah karyawannya karena harga saham perusahaan anjlok 79 persen di tahun ini. Sedangkan, pendapatan perusahaan turun 27 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : phk Bursa Kripto mata uang kripto