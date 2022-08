Ditinggal CEO, Pialang Kripto Genesis PHK 20 Persen Karyawan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pialang kripto Genesis telah ditinggal oleh CEO mereka Michael Moro dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 20 persen karyawan. Hal ini dilakukan oleh Genesis setelah terdampak bangkrutnya hedge fund kripto global, Three Arrows Capital.

Setelah ditinggal oleh Moro, Genesis menunjuk CEO sementara Derar Islam sebelum mengangkat CEO permanen. Islam sendiri telah bergabung dengan Genesis sejak 2020.

“Perubahan dan investasi yang kami umumkan hari ini menegaskan komitmen kami terhadap keunggulan operasional. Kami terus memperluas layanan kami untuk memenuhi kebutuhan klien kami hari ini dan di masa depan,” kata Islam dalam sebuah pernyataan dikutip dari Coindesk, Kamis (18/8/2022).

Selain menunjuk CEO sementara, Genesis membawa mantan Presiden SAC Capital dan Point72 Asset Management yakni Tom Conheeney sebagai anggota dewan dan penasihat senior baru.

Genesis juga telah memangkas 20 persen dari 260 orang karyawannya. Langkah-langkah tersebut dilakukan Gensesis setelah perusahaan terdampak bangkrutnya Three Arrows Capital.

Genesis mempunyai eksposur senilai US$1,2 miliar di Three Arrows Capital. Tetapi, Three Arrows resmi mengajukan bangkrut pada Juli.

Hedge fund kripto global ini bangkrut karena krisis likuiditas dalam ekosistem kripto. Adapun, dampak dari bangkrutnya Three Arrows mulai menjalar ke industri kripto setelah sejumlah broker dan lembaga pinjaman kripto mengungkapkan paparan ke pinjaman milik Three Arrows. Bursa kripto derivatif seperti Deribit dan Blockchain.com merupakan beberapa nama kreditor yang mengincar likuidasi Three Arrows.

"Genesis juga tidak kebal terhadap penurunan pasar dan kerusakan sentimen secara keseluruhan," kata Genesis dalam laporan pengamatan pasar pada kuartal kedua.

Genesis sendiri merupakan pialang kripto, unit dari Digital Currency Group. Genesis berada di awal pasar dengan meluncurkan meja perdagangan kripto over-the-counter pertama pada 2013. Kemudian, Genesis berkembang menjadi pemberi pinjaman utama.

Selama booming kripto 2021, Genesis meningkatkan bukunya secara dramatis. Asal pinjaman melonjak lebih dari tujuh kali lipat menjadi US$131 miliar, dan perusahaan meningkatkan jumlah karyawan sebesar 22 persen menjadi 170 karyawan.

Pada pertengahan 2022, jumlah itu membengkak menjadi 260 karyawan. PHK karyawan 20 persen terbaru sama dengan hilangnya sekitar 52 pekerjaan.

