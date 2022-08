IHSG Incar Penguatan ke 7.182, MNC Sekuritas Jagokan Saham GOTO-HRUM

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – MNC Sekuritas memperkirakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (18/8/2022) berpeluang rawan terkoreksi dari perdagangan sebelumnya.

Sebelumnya, tercatat IHSG parkir di zona hijau pada akhir perdagangan Selasa (16/8/2022), dengan menguat 0,57 persen atau 40,18 poin ke level 7.133,45. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang 7.080,75 - 7.147,97.

Adapun, sebanyak 201 saham bergerak di zona hijau, 343 saham melemah, sedangkan 268 saham tidak berubah dari harga penutupan sehari sebelumnya.

Total transaksi kemarin tercatat sebanyak Rp13,34 triliun. Sementara investor asing melakukan aksi beli bersih atau net buy sebesar Rp940,04 miliar.

MNC Sekuritas dalam riset hariannya menuliskan, pada perdagangan hari ini, selama IHSG tidak mampu break dari level resistance-nya di 7.182, maka posisi IHSG saat ini sedang berada pada awal dari wave [y] dari wave Y pada label hitam atau awal wave (E) pada label merah di pola triangle.

“Hal tersebut berarti pergerakan IHSG akan rawan melanjutkan koreksinya ke rentang area 6.870-7.034 terlebih dahulu.,” tulisnya dalam riset harian, dikutip Kamis (18/8/2022).

Pada perdagangan hari ini, diperkirakan IHSG bergerak dalam support 7.020, 6.900. Kemudian resistance di 7.182, 7.200.

Berikut ini sejumlah rekomendasi saham MNC Sekuritas:

CPRO - Buy on Weakness (66)

Selasa (16/8), CPRO ditutup terkoreksi 1,5 persen ke level 66 diiringi dengan adanya peningkatan tekanan jual. MNC Sekuritas memperkirakan, posisi CPRO saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave A dari wave (Y), sehingga koreksi CPRO masih dapat berlanjut terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 60-65

Target Price: 76, 84

Stoploss: below 58

DGIK - Buy (123)

DGIK ditutup menguat 3,4 persen ke level 123 pada perdagangan Selasa (16/8). Diperkirakan, posisi DGIK saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave 3, sehingga DGIK masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy: 118-123

Target Price: 130, 150

Stoploss: below 113

GOTO - Buy on Weakness (324)

GOTO ditutup menguat signifikan sebesar 10,2 persen ke level 324 pada perdagangan Selasa (16/8) dan menembus Upper Band-nya. Diperkirakan, posisi GOTO saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [a] dari wave B sehingga GOTO masih berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 308-318

Target Price: 346, 360

Stoploss: below 300

HRUM - Spec Buy (1.630)

HRUM ditutup terkoreksi 3,6 persen ke level 1.630 pada perdagangan Selasa (16/8). MNC Sekuritas perkirakan, posisi HRUM saat ini sedang berada di wave X dari wave (B) sehingga koreksi HRUM akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Spec Buy: 1.465-1.600

Target Price: 1.870, 2.140

Stoploss: below 1.420



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

