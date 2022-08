Rupiah Dibuka Menguat ke Rp14.714, Hati-Hati Rebound Dolar AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (12/8/2022). Bersamaan dengan itu, beberapa mata uang lain di kawasan Asia turut menguat pada pagi ini.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terpantau dibuka menguat 51 poin atau 0,35 persen ke posisi Rp14,714.5 per dolar AS. Sementara, indeks dolar AS terpantau 0,18 persen ke posisi 105.2770.

Selain rupiah, mata uang lain di kawasan Asia lain yang dibuka menguat diantaranya peso Filipina naik 0,36 persen, yen Jepang naik 0,26 persen, baht Thailand naik 0,04 persen, rupee India naik 0,15 persen, won Korea Selatan naik 0,13 persen, dolar Taiwan naik 0,12 persen, dan dolar Singapura naik 0,07 persen, dan yuan Cina naik 0,01 persen, terhadap dolar AS.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 12 Agustus 2022

Di sisi lain, mata uang dolar Hong Kong dibuka melemah 0,11 persen dan ringgit Malaysia melemah 0,02 persen, terhadap dolar AS pagi ini.

Menurut TD Securities, rupiah akan terapresiasi menjadi Rp14.057 per dolar AS dalam 3 bulan ke depan, menyamai level tertinggi pada Oktober 2021.

Kepala Strategi Pasar Berkembang TD Securities Mitul Kotecha mengatakan imbal hasil obligasi yang menarik, peningkatan ekspor minyak sawit ke China, persyaratan perdagangan (terms of trade) yang membaik, dan prospek kenaikan suku bunga, akan mendukung rupiah.

“Indonesia akhirnya melihat arus kembali ke pasar obligasi dan saham, menandai pembalikan signifikan dari tren lemah sebelumnya,” tulis Kotecha dalam catatan kepada klien yang dikutip Bloomberg, Kamis (11/8/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :