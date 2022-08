Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Rabu 10 Agustus 2022, Dibuka Melemah Lawan Dolar AS

Nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,14 persen atau 20,50 persen ke posisi Rp14.873 per dolar AS. Di sisi lain, indeks dolar AS justru melemah 0,103 poin.