Tanggal Cantik, IHSG Rentan Koreksi. Cek Rekomendasi MNC Sekuritas

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup akhir pekan kemarin (5/8), IHSG ditutup menguat 0,4 persen ke level 7.084, namun gerakannya rawan terkoreksi.

Tim Analis MNC Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG pun masih tertahan oleh Upper Band dan volume yang cenderung mengecil. Posisi IHSG saat ini sudah berada di akhir wave (c) dari wave [x] pada label hitam atau wave (D) pada pola triangle pada label merah, yang berarti penguatan IHSG akan relatif terbatas untuk menguji area 7.103 hingga 7.150.

"Setelahnya, IHSG akan rawan terkoreksi ke rentang 6.875-7.014 terlebih dahulu dengan support pada level 7.030, 6.900 dan resistance 7.100, 7.194," tulis MNC Sekuritas dalam riset harian, Senin (8/8/2022).

Adapun, saham pilihan MNC Sekuritas hari ini, berikut ini:

- BBHI - Buy on Weakness (3,850)

Pada perdagangan Jumat (5/8), BBHI ditutup menguat cukup signifikan sebesar 6,4 perden ke level 3.850, penguatan BBHI diiringi dengan kenaikan volume namun masih tertahan oleh MA60. Diperkirakan, selama BBHI tidak terkoreksi ke 3,560 sebagai supportnya maka posisi BBHI sedang membentuk awal dari wave C dari wave (B).

Buy on Weakness: 3.740-3.840

Target Price: 4.350, 5.030

Stoploss: below 3.550

- BBRI - Spec Buy (4.360)

BBRI ditutup flat di level 4,360 pada perdagangan Jumat (5/8/2022). Selama tidak terkoreksi ke bawah 4.300 sebagai supportnya, posisi BBRI saat ini sedang berada pada akhir dari wave [c] dari wave B. Hal tersebut berarti, BBRI masih berpeluang menguat terbatas.

Spec Buy: 4.340-4.360

Target Price: 4.470, 4.600

Stoploss: below 4.300

- FREN - Buy on Weakness (109)

FREN ditutup menguat cukup signifikan sebesar 5,8 persen ke level 109 pada perdagangan akhir pekan lalu, pergerakan FREN pun masih berada di area Upper Band. Selama tidak terkoreksi ke bawah 102 sebagai supportnya, diperkirakan FREN sedang berada pada akhir dari wave [iii] dari wave 3.

Buy on Weakness: 105-109

Target Price: 112, 119

Stoploss: below 102

- HRUM - Sell on Strength (1.760)

Pada perdagangan akhir pekan kemarin (5/8/2022), HRUM ditutup menguat 1,7 persen ke level 1.760. Meskipun menguat, diperkirakan posisi HRUM sedang berada pada bagian dari wave X dari wave (B) dan masih rawan terkoreksi. Adapun rentang koreksi HRUM diperkirakan berada pada 1.570-1.645 dan koreksi HRUM dapat digunakan sebagai level buyback.

Sell on Strength: 1.770-1.805

