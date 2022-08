Indo Premier Perluas Pasar, Luncurkan IPOT Web

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indo Premier Sekuritas menghadirkan platform jual-beli saham untuk melengkapi dua produk layanan Indo Premier lainnya yakni IPOT on Windows (IPOT.Exe) dan aplikasi IPOT.

Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The menyebut hadirnya IPOT Web bertujuan memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. IPOT Web disebut Moleonoto memiliki empat keunggulan yakni All Devices, Complete Features, Multiple Stocks View, dan Stock Details in One Screen.

"Kita optimis akses terhadap layanan transaksi saham yang komprehensif dengan kehadiran IPOT Web ini akan menciptakan pengalaman, manfaat dan cuan baru dalam transaksi saham yang lebih baik dari sebelumnya," ujar Moleonoto dikutip melalui keterangan tertulis pada Kamis (4/8/2022).

All Devices dapat diakses semua operating system seperti apple, android dan windows tanpa perlu melakukan download dan install. IPOT Web dapat diakses dengan membuka browser dan akses transaksi dapat langsung dilakukan.

Melalui Complete Features para investor dapat memperoleh informasi yang lengkap dan detail terkait saham tertentu. Fitur-fitur tersebut diantaranya adalah broker sumarry, orderbook, charting hingga fundamental dalam satu layar.

Multiple Stocks View adalah workspace default dalam IPOT Web seperti Basic, Market Live, Market Live-Orderbooks, Multi Stocks, Stock Details, Market Analysis, Stocks Comparison hingga Trending Stocks. Keunggulan ini memberi layanan agar para investor dapat memantau banyak saham secara bersamaan menggunakan indikator pilihan.

Stock Details In One Screen membuat para investor dapat menampilkan saham pilihan tanpa harus pindah layar. IPOT Web melalui keunggulan ini dapat menampilkan 1 order book atau broker summary secara sekaligus dalam satu gawai.

