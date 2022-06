Unilever (UNVR) Gelar RUPS Besok, Siap-Siap Dividen Jumbo?

Bisnis.com, JAKARTA — PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) akan menggelar RUPS Tahunan yang membahas soal dividen final tahun buku 2021 pada Rabu besok (15/6/2022).

UNVR dikenal sebagai salah satu emiten yang royal membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Saham UNVR juga masuk ke dalam jajaran konstituen IDX High Dividend 20 yang diracik oleh Bursa Efek Indonesia.

Secara historis, UNVR menebar dividen interim sebesar Rp87 per saham dan dividen final Rp100 per saham untuk tahun buku 2020. Dengan demikian, dividend payout ratio (DPR) Unilever mencapai 99,46 persen dari laba bersih Rp7,16 triliun atau Rp188 per saham.

Rasio tersebut meningkat dibandingkan dengan DPR tahun buku 2019 yang hanya sekitar 55 persen.

Adapun pada 2021, UNVR memperoleh laba bersih Rp5,76 triliun atau Rp151 per saham. Laba ini turun 19,61 persen dibandingkan dengan 2020. UNVR telah membagikan dividen interim Rp66 per saham pada 16 Desember 2021.

Selain membahas mengenai pembagian dividen, RUPS Tahunan UNVR juga akan memberi persetujuan atas pengunduran diri dua direkturnya yakni Direktur Customer Development Badri Narayanan dan Direktur Home Care Veronika Winanti Wahyu Utami.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pengunduran diri Badri Narayanan yang efektif per 15 Juni 2022 sehubungan dengan penunjukannya untuk menduduki posisi baru pada perusahaan afiliasi Perseroan di Luar Negeri.

Sementara itu, pengunduran diri Veronika yang efektif per 1 Juli 2022 dilatarbelakangi oleh alasan pribadi.

Perseroan telah mengusulkan dua nama anyar untuk menggantikan posisi Badri dan Veronika, yakni Sandheep Kohli dan Anindya Garini Hira Murti Triadi.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :