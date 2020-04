Stimulus Dinanti, Harga Emas Kian Berkilau

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas berjangka di bursa Comex kembali merangkak seiring dengan harapan lebih banyak stimulus saat penguncian wilayah atau lockdown mulai berdampak terhadap perekonomian Amerika Serikat.

Harga emas Comex untuk kontrak Juni 2020 naik 0,41 persen menjadi US$1.745,40 per troy ounce hingga akhir perdagangan Kamis waktu New York atau Jumat WIB. Sehari sebelumnya, harga emas Comex juga naik 2,99 persen.

"Mendukung emas adalah kelanjutan dari stimulus bank-bank sentral global, khususnya hari ini ... Di sini di AS, kami memberikan suara pada tambahan rancangan undang-undang stimulus 500 miliar dolar AS," kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures.

Baca Juga : Target Tinggi Harga Emas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS akan berkumpul di Washington pada Kamis waktu setempat untuk meloloskan rancangan undang-undang bantuan virus corona senilai 484 miliar dolar AS. Walhasil total dana disetujui untuk krisis akibat virus corona mencapai hampir tiga triliun dolar AS.

Rancangan undang-undang itu akan menjadi yang keempat disahkan untuk mengatasi krisis yang telah menewaskan lebih dari 47.000 orang di AS.

Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan 4,427 juta lebih orang mengajukan tunjangan pengangguran pekan lalu, dengan total masuk lima minggu terakhir ke rekor 26 juta, ketika pembatasan untuk mengekang wabah virus corona menghancurkan ekonomi.

Edward Moya, seorang analis pasar senior di broker OANDA dalam sebuah laporan menyebut tingkat pengangguran tampaknya bisa menuju level 20 persen dan menjadi alasan kuat bagi bank sentral dan Pemerintahan Trump untuk memberikan stimulus.

"Emas bergerak naik menuju 1.800 dolar AS per ounce. Perdagangan stimulus tidak akan hilang dalam waktu dekat dan itu berarti rekor tertinggi untuk emas (dalam dolar) pada musim panas," tulisnya.

Emas cenderung mendapat manfaat dari langkah-langkah stimulus luas dari bank-bank sentral dan pemerintah-pemerintah karena secara luas dipandang sebagai sebuah lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.