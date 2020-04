Pasar Respons Positif Harga Minyak dan Emas, IHSG Tembus 4.600

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil melanjutkan penguatannya dan menembus level 4.600 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (23/4/2020).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pergerakan IHSG terpantau menguat 0,95 persen atau 43,29 poin ke level 4.610,85 pada pukul 09.14 WIB dari level penutupan sebelumnya.

Pada perdagangan Rabu (22/4/2020), IHSG rebound ke zona hijau dan ditutup di level 4.567,56 dengan kenaikan tajam 1,46 persen atau 65,64 poin.

Penguatan indeks mulai berlanjut pada awal perdagangan Kamis (23/4) dengan langsung menanjak 1,04 persen atau 47,66 poin ke level 4.615,23. Sepanjang perdagangan pagi ini, indeks bergerak dalam kisaran 4.571,79 - 4.618,73.

Seluruh 10 sektor dalam IHSG bergerak positif, dipimpin industri dasar (+1,83 persen), finansial (+1,18 persen), dan pertambangan (+1,16 persen).

Adapun, sebanyak 176 saham menguat, 71 saham melemah, dan 107 saham bergerak stagnan.

Bersama IHSG, rata-rata indeks saham di Asia juga bergerak positif, di antaranya indeks Nikkei 225 Jepang (+0,87 persen), Kospi Korea Selatan (+0,74 persen), dan S&P/ASX 200 Australia (+0,50 persen).

Di China, indeks saham acuan Shanghai Composite dan CSI 300 China pun naik 0,09 persen dan 0,24 persen masing-masing. Adapun, indeks Hang Seng Hong Kong menguat 0,56 persen pukul 09.01 WIB.

Tim riset Samuel Sekuritas Indonesia memprediksi IHSG akan melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini didorong sejumlah katalis positif.

Pada perdagangan Rabu (22/4/2020), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menanjak 1,99 persen ke level 23.475,82, indeks S&P 500 500 melonjak 2,29 persen ke level 2.799,31, dan indeks Nasdaq Composite berakhir naik tajam 2,81 persen ke level 8.495,38.

“Pasar merespons positif kenaikan harga minyak yang menguat hingga ke level US$14.6 untuk WTI dan US$21 untuk Brent. Harga emas turut naik ke level US$1.737,” tulis Samuel Sekuritas dalam publikasi riset hariannya.

Penguatan harga minyak juga mengangkat bursa Eropa dan sederat indeks saham di kawasan ini pada Rabu, di antaranya DAX Frankfurt (+1,61 persen), FTSE London (+2,3 persen), dan CAC Paris (+1,25 persen).

Saat ini, investor menantikan rilis data New Home Sales AS per Maret 2020 yang diperkirakan -15 persen mom. Selain itu, Initial Jobless Claims AS per 18 April 202020 menurut konsensus akan berada di level 4,2 juta pekerja dari 5,3 juta pekerja pada Maret 2020.

“Ekspektasi tersebut mereleksikan bahwa efek negatif pandemi mulai mencapai puncak dan diharapkan slowing down,” lanjutnya.

Dari sisi domestik, terlihat saham yang memiliki weighting besar pada IHSG seperti TLKM dan saham FMCG mulai masuk ke foreign net buy sehingga berpotensi mendorong naik IHSG.

“Kami melihat IHSG hari ini berpotensi kembali melanjutkan penguatannya pada Rabu kemarin seiring katalis utama pekan ini, yaitu harga minyak dan emas sedang dalam uptrend,” jelas Samuel Sekuritas.