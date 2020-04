Delapan Sektor Bawa IHSG Menguat Pagi Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat ke zona hijau pada perdagangan hari ini, Rabu (15/4/2020).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan pagi ini, IHSG terpantau menguat 0,51 persen atau 24,05 poin ke level 4.730,54 pada pukul 09.12 WIB dari level penutupan sebelumnya.

Pada perdagangan Selasa (14/4/2020), IHSG ditutup rebound dengan penguatan 1,79 persen atau 82,60 poin ke level 4.706,49.

Di awal perdagangan, indeks terpantau menguat menguat 0,75 persen atau 25,02 poin k elevel 4.742,41 pada pukul 09.00 WIB. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak dalam kisaran 4.706,43-4.747,72.

Sebanyak 8 dari 10 sektor dalam IHSG bergerak positif, dipimpin sektor pertanian yang menguat 0,98 persen dan infrastruktur yang naik 0,73 persen. Di sisi lain, sektor properti dan aneka industri melemah masing-masing 0,74 persen dan 0,07 persen.

Sebanyak 173 saham menguat, sedangkan 98 saham lainnya terpantau melemah pada perdagangan pagi ini, dengan lonjakan terkuat dialami oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang melonjak 16,98 persen.

Tim Riset Samuel Sekuritas Indonesia memproyeksikan IHSG berpeluang menguat setelah bursa saham global juga positif. Bursa AS ditutup menguat pada perdagangan kemarin, dengan indeks Dow Jones naik 2,39 persen dan S&P 500 menguat 3,06 persen.

Presiden AS, Donald Trump menyakini bahwa kebijakan social distraction di AS dapat dihilangkan sebelum bulan April ini selesai. Indeks VIX yang mengukur volatilitas bursa saham AS turun -8,28 persen yang menandakan ketakutan pada pasar saham sedikit reda.

Saat ini sudah dimulai musim laporan keuangan kuartal 1 2020. Para investor masih berharap kinerja keuangan emiten tidak turun lebih dalam dari harapan yaitu -10,2 persen yoy.

Pagi ini pasar Asia bergerak variatif, indeks Nikkei dibuka melemah 0,53 persen sedangkan Kospi menguat 1,72 persen.

“Kami memprediksi IHSG hari ini cenderung bergerak menguat, di tengah positifnya mayoritas bursa regional. Indeks EIDO naik 3,4 persen pada perdagangan semalam,” ungkap Samuel Sekuritas dalam risetnya.

