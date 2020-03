5 Berita Populer Market, Harga Emas Antam Turun Rp9.000 per Gram dan Sritex Tutup Sementara Pemesanan Masker

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) pada hari ini, Senin (23/3/2020) turun Rp9.000 per gram dari perdagangan sebelumnya, Jumat (21/3/2020).

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp861.000 per gram, turun Rp9.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp870.000 per gram.

Lo Kheng Hong salah satu investor kawakan di Bursa Efek Indonesia terus menambah kepemilikan di PT Petrosea Tbk. (PTRO). Anak usaha PT Indika Enerdy Tbk. (INDY).

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Lo Kheng Hong, yang juga dikenal dengan julukan Warren Buffett Indonesia itu menambah kepemilikan di Petrosea pada perdagangan Jumat (20/3/2020).

Kepanikan pelaku pasar terhadap pandemi virus corona (Covid-19) diperkirakan dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah lebih lanjut.

Berdasarkan data Bloomberg, pada penutupan perdagangan Jumat (20/3/2020), rupiah ditutup melemah 0,30 persen ke level Rp15.960. Rupiah sempat menembus level terendah Rp16.225 pada pukul 15.00 WIB hingga akhirnya mereda.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Minggu (21/3/2020) tidak mengalami perubahan dari perdagangan hari sebelumnya, Sabtu (21/3/2020).

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 0,5 gram masih dibanderol harga Rp459,500.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menutup sementara layanan hotline pemesanan masker. Penutupan ini berlaku sejak Sabtu (21/03/2020) mulai pukul 17.00 WIB hingga Senin (23/03/2020).

Corporate Communication Sritex, Joy Citra Dewi, penutupan ini dilakukan untuk mendata pesanan yang sudah masuk. Meski begitu, Joy belum bisa memastikan berapa jumlah pesanan masker yang sudah masuk ke perseroan.

