5 Berita Populer Market, Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, 15 Maret 2020 dan Harga Emas Pegadaian Hari Ini, 15 Maret 2020

Harga emas 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Minggu (14/3/2020) untuk satuan terkecil 0,5 gram, dibanderol Rp429.000.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat Antam dibanderol harga Rp809.000 per gram turun dari harga tertingginya yang menyentuh Rp851.000 per gram yang dicapai pada 9 Maret 2020.

Harga emas dunia pada pekan lalu bergerak antiklimaks setelah beberapa kali mencetak rally kenaikan cukup tajam.

Pada perdagangan Jumat (13/3/2020)harga emas berjangka untuk kontrak April 2020 di bursa Comex turun 4,63 persen ke level 1.516,7 per troy ounce. Akhir pekan lalu, harga emas di pasar spot juga melemah 2,94 persen ke level 1.529.8 per troy ounce.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Senin (16/3/2020) bergerak menguat dibandingkan hari sebelumnya.

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat dibanderol Rp819.000 per gram, naik Rp10.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp809.000 per gram.

Harga emas Pegadaian Hari ini, Minggu (15/3/2020) mencapai Rp444.000 untuk setiap satuan 0,5 gram cetakan Antam. Sementara untuk cetakan UBS dibandrol dengan harga Rp440.000 dalam ukuran yang sama.

Harga emas 24 karat dari dua penerbit emas batangan ini relatif tidak berubah dibandingkan Sabtu, (14/3/2020).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir pekan lalu melemah 1,76 persen ke level Rp14.778 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg, Yen memimpin pelemahan mata uang Asia Pasifik terhadap dolar AS. Adapun rupiah mengekor di urutan kedua.

