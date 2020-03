Ini 10 Saham Top Gainers Saat IHSG Anjlok 6 Persen Lebih

Bisnis.com, JAKARTA – Dua saham yang baru saja melakukan perdagangan perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat lonjakan harga terbesar pada perdagangan hari ini, Senin (9/3/2020), di saat IHSG anjlok lebih dari 6 persen.

Berdasarkan data BEI, kedua saham tersebut adalah PT Esta Multi Usaha Tbk (ESTA) dan PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) setelah ditutup melesat masing-masing 70 persen dan 69,52 persen.

Saham ESTA melonjak ke level Rp204 per lembar dari harga penawaran perdana sebesar Rp120 per lembar saham, sedangkan saham BESS melejit ke Rp178 per lembar dari Rp105.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terseret ke kisaran level 5.100 pada akhir perdagangan hari ini, level terendahnya sejak Desember 2016.

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di posisi 5.136,81 setelah turun tajam 6,58 persen atau 361,73 poin dari level penutupan perdagangan sebelumnya.

Pada perdagangan Jumat (6/3/2020), IHSG mengakhiri pergerakannya di level 5.498,54 dengan anjlok 2,48 persen atau 139,59 poin, penurunan hari kedua berturut-turut sejak perdagangan 5 Maret.

Pelemahan indeks mulai berlanjut dengan dibuka anjlok 2,44 persen atau 133,94 poin di posisi 5.364,6. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di level 5.133,15 – 5.364,6.

Seluruh 9 sektor berakhir di wilayah negatif, dipimpin sektor aneka industri yang merosot 9,42 persen, disusul sektor pertanian yang turun 7,92 persen dan industri dasar yang melemah 7,35 persen.

Dari 682 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, 41 saham menguat, 381 saham melemah, dan 260 saham stagnan.

Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang masing-masing turun 6,69 persen dan 6,48 persen menjadi penekan utama pelemahan IHSG pada akhir perdagangan hari ini.

Berikut adalah perincian 10 saham dengan kenaikan harga terbesar atau Top Gainers hari ini: Saham Harga Sebelumnya (Rp) Harga Penutupan Hari Ini (Rp) Perubahan (persen) ESTA 120 204 70,00 BESS 105 178 69,52 LPLI 54 71 31,48 DADA 164 214 30,49 AYLS 50 59 18,00 PTPW 710 835 17,61 AKSI 181 210 16,02 JSPT 950 1.040 9,47 MYTX 50 54 8,00 VINS 100 108 8,00

Sumber: BEI

