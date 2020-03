IHSG Berpeluang Menguat, Simak Rekomendasi Saham Binaartha Sekuritas

Bisnis.com,JAKARTA – Indeks harga saham gabungan diproyeksikan akan kembali menguat pada sesi perdagangan, Kamis (5/3/2020).

Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji menjelaskan bahwa IHSG ditutup menguat signifikan 2,38 persen ke level 5.650 pada perdagangan, Rabu (4/3/2020). Support pertama maupun kedua memiliki kisaran 5.579,58 hingga 5.518,63.

Sementara itu, Nafan mengungkapkan resistance pertama maupun kedua memiliki kisaran 5.688,92 hingga 5.747,53. Berdasarkan indikator, MACD masih negatif sementara stokastik dan RSI berada di area netral.

“Kendati demikian, terlihat pola three outside up candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi penguatan lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance,” tulisnya dalam riset, Rabu (4/3/2020).

Nafan menyebut terdapat sejumlah saham yang dapat menjadi pertimbangan investor. Saham ADHI misalnya direkomendasikan akumulasi beli di kisaran Rp760—Rp790 dengan target harga secara bertahap di level Rp815, Rp835, Rp850, dan Rp910.

Selanjutnya, saham BJBR juga direkomendasikan akumlasi beli di level Rp925—Rp985 dengan target harga secara bertahap di level Rp1.100, Rp1.230, Rp1.320, dan Rp1.700.

Binaartha Sekuritas juga merekomendasikan saham BRPT dengan target harga secara bertahap Rp1.030, Rp1.060, Rp1.090, dan Rp1.185. Akumulasi beli saham perseroan di level Rp990—Rp1.020.

Selanjutnya, saham INCO direkomendasikan akumulasi beli di area level Rp2.660—Rp2.710. Target harga secara bertahap yakni Rp2.780, Rp2.910, Rp2.990, dan Rp3.310.

Dua saham lain yang direkomendasikan oleh Binaartha Sekuritas yakni PGAS dengan target harga secara bertahap Rp1.475, Rp1.550, Rp1.600, dan Rp1.820 serta saham MNCN dengan target harga secara bertahap Rp1.425, Rp1.475, Rp1.695, dan Rp1.845.