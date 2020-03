Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, 5 Maret 2020 Tergelincir dari Rekor

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam dibanderol harga Rp822.000 per gram, turun Rp5.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp827.000 per gram.