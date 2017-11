Share this post :

Harga emas - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir jatuh lebih dari satu persen pada Jumat (Sabtu pagi WIB).

Merosotnya harga emas comex tersebut, diakibatkan adanya aktivitas penjualan besar-besaran.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, merosot 13,30 dolar AS atau 1,03 persen, menjadi menetap di 1.274,20 dolar AS per ounce. Ini adalah kerugian satu hari terbesar dalam lebih dari tiga minggu.

Penurunan tajam tersebut dipicu oleh serangkaian penjualan besar-besaran yang memindahkan sekitar empat juta ounces emas di pasar berjangka menjelang akhir sesi, kata pengamat keuangan.

Aksi jual tersebut menyebabkan turunnya harga emas dalam waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

Para analis hampir tidak bisa menjelaskan alasan di balik apa yang mereka sebut aksi jual "misterius", apalagi ketika saham New York dan dolar AS terus mundur, karena mereka biasanya bergerak terbalik terhadap logam mulia.

Indeks dolar AS, sebuah ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,13 persen menjadi 94,41 pada pukul 18.10 GMT.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 56,27 poin atau 0,24 persen menjadi 23.405,67 pada pukul 18.21 GMT.

Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember, turun 10,4 sen atau 0,61 persen, menjadi ditutup pada 16,871 dolar AS per ounce.

Platinum untuk penyerahan Januari berikutnya turun 8,50 dolar AS, atau 0,90 persen, menjadi menetap di 932,10 dolar AS per ounce.

Sumber : Antara