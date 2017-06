Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah menembus posisi Rp13.301 per dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) hari ini, Rabu (21/6/2017).

Data yang diterbitkan BI pagi ini terpantau pada pukul 10.00 WIB menempatkan Jisdor di Rp13.301 per dolar AS, terdepresiasi 0,03% atau 4 poin dari posisi Rp13.297 pada Selasa (20/6).

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah terpantau terkoreksi 0,08% atau 11 poin ke Rp13.303 per dolar AS di pasar spot, setelah dibuka dengan pelemahan 0,06% atau 8 poin di posisi 13.300 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan pagi ini, rupiah bergerak di kisaran Rp13.297 - Rp13.308 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sejumlah mata uang utama pagi ini melemah 0,03% atau 0,034 poin ke level 97,726 pada pukul 10.10 WIB.

Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor/Rupiah)

21 Juni 13.301 20 Juni 13.297 19 Juni 13.286 16 Juni 13.298 15 Juni 13.282

Sumber: Bank Indonesia