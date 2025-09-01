Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Investor Asing Net Sell Rp50,95 Triliun di Pasar Saham RI per Agustus 2025

Investor asing mencatat net sell Rp50,95 triliun di pasar saham Indonesia hingga Agustus 2025. Meski begitu terjadi net buy selama 4 pekan bulan lalu.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Senin, 1 September 2025 | 06:39
Share
Layar menunjukkan pergerakan perdagangan saham di Jakarta, Kamis (24/7/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.530,90 pada Kamis (24/7/2025). Kenaikan ini ditopang oleh saham bank pelat merah atau BUMN yang kompak menguat./JIBI/Bisnis/Abdurachman
Layar menunjukkan pergerakan perdagangan saham di Jakarta, Kamis (24/7/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.530,90 pada Kamis (24/7/2025). Kenaikan ini ditopang oleh saham bank pelat merah atau BUMN yang kompak menguat./JIBI/Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing membukukan jual bersih (net sell) sebesar Rp50,95 triliun di pasar saham Indonesia sepanjang Januari—Agustus 2025. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, net sell itu setara dengan US$3,09 miliar. Kendati demikian, investor asing tercatat beli bersih (net buy) 4 pekan berturut-turut pada Agustus 2025. 

BEI mencatat net buy sebesar Rp124,22 miliar pada 4—8 Agustus, Rp6,68 triliun pada 11—15 Agustus, Rp2,73 triliun pada 18—22 Agustus, dan Rp1,49 triliun sepanjang 25—29 Agustus 2025. 

Arus keluar modal asing yang cukup deras baru terjadi jelang akhir pekan lalu bersamaan dengan memanasnya aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Tanah Air. 

BEI mencatat net sell investor asing sebesar Rp1,12 triliun pada perdagangan Jumat (29/8/2025). Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), misalnya, mencatatkan net sell asing sebesar Rp1,11 triliun pada perdagangan akhir pekan ini.

Pada hari yang sama, saham BMRI mencatatkan net sell asing sebesar Rp169,32 miliar, saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) mencatatkan net sell asing sebesar Rp142,24 miliar, dan saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) mencatatkan net sell asing sebesar Rp109,34 miliar.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 1 September 2025

VP Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan IHSG pada perdagangan Senin (1/9/2025) akan bergerak mixed cenderung melemah dalam rentang level support 7.745 atau MA20 dan resistance di level 7.920. Indikator MACD menunjukkan pelemahan tren, sejalan dengan RSI yang alami penurunan paska masuk di zona overbought.

"Kekhawatiran asing meningkat atas eskalasi instabilitas politik dalam negeri dengan tercatat terjadi capital outflow mencapai Rp1,12 triliun [pada Jumat, 29 Agustus 2025] di seluruh perdagangan," ujar Audi kepada Bisnis pada Minggu (31/8/2025).

Selain itu, tekanan dari nilai tukar yang membuat rupiah bergerak di atas level Rp16.400 per dolar AS atau tertinggi sejak awal Agustus 2025 juga menekan pasar saham Indonesia.

Dia menilai pada pekan ini IHSG akan dipengaruhi beberapa sentimen, seperti peningkatan eskalasi instabilitas politik dalam negeri, di mana terdapat kekhawatiran pada keyakinan investor yang akan cenderung menekan pasar.

IDX COMPOSITE INDEX - TradingView

Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su menyebutkan bahwa kinerja jeblok pasar saham Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-politik Indonesia saat ini.

“Pelemahan ini pastinya dipicu oleh kondisi sosial-politik yang kurang kondusif,” ujar Harry kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu.

Sementara, di tengah gejolak pasar saham, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa fundamental pasar modal Indonesia masih solid.

Dia juga menyampaikan bahwa BEI tidak berencana melakukan penyesuaian aturan terkait dengan dinamika pasar ini. Menurutnya, seluruh aspek pengawasan dan operasional bursa masih berjalan sesuai dengan jalurnya. 

Terpenting, kata Jeffrey, investor tetap bersikap rasional dalam mengambil keputusan investasi sehingga gejolak jangka pendek tidak menimbulkan kepanikan. 

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD
Premium
1 jam yang lalu

Kisi-Kisi Mengkhawatirkan dari Merosotnya Laba BYD

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja
Premium
2 jam yang lalu

IPO 2025, MDLA, FORE, BLOG, COIN, KAQI Pacu Kinerja

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Khawatir Stabilitas Domestik, Investor Lepas Saham Bluechip

Khawatir Stabilitas Domestik, Investor Lepas Saham Bluechip

Gejolak Politik Diprediksi Tekan IHSG Besok, Saham Emas & Perbankan Masih Prospektif

Gejolak Politik Diprediksi Tekan IHSG Besok, Saham Emas & Perbankan Masih Prospektif

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Ekonom Wanti-Wanti Sentimen Negatif Investor hingga Panic Buying jika Ricuh Berlanjut

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

Menanti Aliran Deras Dana Asing Usai CUAN, DSSA Cs Masuk Indeks MSCI

Menanti Aliran Deras Dana Asing Usai CUAN, DSSA Cs Masuk Indeks MSCI

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September

Aliran Dana Asing Guyur IHSG, Waspada Risiko Sell on News di September

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO

IHSG Rawan Koreksi di Tengah Aksi, Cermati Saham ARCI hingga TOBA

IHSG Rawan Koreksi di Tengah Aksi, Cermati Saham ARCI hingga TOBA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

OPINI: Risiko Negatif Patriot Bond
Obligasi & Reksadana
7 menit yang lalu

OPINI: Risiko Negatif Patriot Bond

Penjualan Emas Antam Laris Manis, Kocek Laba ANTM Kian Tebal
Korporasi
13 menit yang lalu

Penjualan Emas Antam Laris Manis, Kocek Laba ANTM Kian Tebal

Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram
Emas
25 menit yang lalu

Tabel Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini (1/9), Termurah Rp1.033.000 per Gram

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO
Bursa & Saham
35 menit yang lalu

Investor Asing Lari Keluar, Ini Pilihan Saham Defensif Indo Premier ANTM hingga SIDO

IHSG Rawan Koreksi di Tengah Aksi, Cermati Saham ARCI hingga TOBA
Bursa & Saham
40 menit yang lalu

IHSG Rawan Koreksi di Tengah Aksi, Cermati Saham ARCI hingga TOBA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025

3

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

4

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

5

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Investor Asing Pilih Obligasi Vietnam, RI Kalah Pamor

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Markas Gegana di Kramat Raya Terbakar, Diduga Akibat Ulah Pemulung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Minggu, 31 Agustus 2025 Tembus Rp2.060.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 1 September 2025

3

Dana Asing Keluar Deras saat Demo Memanas, Saham BBCA hingga BMRI Banyak Dilego

4

Harga Buyback Emas Antam Naik 33,84% hingga Minggu (31/8)

5

Perdagangan Bursa Saham Tetap Dibuka Besok Senin (1/9) Pasca-Demo Ricuh