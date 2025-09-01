Lepas Suspensi, Saham Indokripto (COIN) Masuk Pemantauan Khusus BEI

Saham Indokripto (COIN) kembali diperdagangkan setelah suspensi, masuk pemantauan khusus BEI karena lonjakan harga signifikan. Efektif 1 September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) mulai masuk ke dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme perdagangan full call auction (FCA) pada hari ini, Senin (1/9/2025), setelah BEI membuka suspensi saham emiten anyar tersebut.

Kadiv Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat Bursa Efek Indonesia Teuku Fahmi Ariandar mengatakan saham COIN masuk dalam papan pemantauan khusus karena memenuhi kriteria efek dalam pemantauan khusus, yaitu mengalami penghentian sementara perdagangan efek atau suspensi selama lebih dari 1 hari bursa. Suspensi tersebut disebabkan oleh aktivitas perdagangan.

“Perubahan ini mulai efektif pada 1 September 2025,” tulisnya dalam pengumuman bursa, dikutip Senin (1/9/2025).

Bersamaan dengan itu, BEI mengumumkan bahwa suspensi saham COIN dibuka kembali di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I pada 1 September 2025.

Berdasarkan catatan Bisnis, saham COIN mengalami suspensi sejak Jumat (21/8/2025). BEI mengumumkan suspensi saham dilakukan sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN).

"Sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham COIN pada perdagangan tanggal 26 Agustus 2025," papar pengumuman Bursa.

Penghentian sementara perdagangan emiten yang listing pada 9 Juli 2025 tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Tujuannya ialah memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN).

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan," imbuh BEI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, harga saham COIN terpantau melesat 24,61% atau 470 poin ke level Rp2.380 per saham pada penutupan perdagangan Senin (25/8/2025).

Dalam sebulan terakhir, saham ASLC telah melonjak 197,50%. Saham COIN juga sudah melonjak 2.280% sejak melantai di Bursa dengan harga initial public offering (IPO) di level Rp100 pada 9 Juli 2025.

Saham PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) sebelumnya juga telah disuspensi BEI pada 17 Juli 2025 akibat harga yang terus melambung.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.