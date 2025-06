IHSG Diproyeksi Lanjutkan Koreksi, Cek Rekomendasi Saham BBNI hingga ULTJ

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi akan melanjutkan koreksinya pada hari ini dengan menguji level 6,783-6,813.

Berdasarkan data RTI Infokom, IHSG berada pada posisi 6.832,14 atau turun 0,54% pada Rabu (26/6/2025). Sepanjang perdagangan kemarin, IHSG bergerak pada rentang 6.814-6.917.

Tercatat, 212 saham menguat, 401 saham melemah, dan 186 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau naik ke posisi Rp12.024 triliun.

Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan dengan nilai Rp1 triliun. Saham BBCA ditutup melemah 1,99% ke level Rp8.600 per saham.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 26 Juni 2025

Saham lainnya yang aktif diperdagangkan adalah saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang mencapai Rp688 miliar. Sama seperti saham BBCA, saham BMRI ditutup melemah 2,89% ke level Rp4.880 per saham..

"Kami masih memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B, sehingga IHSG masih rawan untuk melanjutkan koreksinya," tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Kamis (26/6/2025).

Selanjutnya dalam jangka pendek, IHSG diperkirakan menguji 6,783-6,813. Investor pun diminta untuk mewaspadai akan adanya lanjutan koreksi yang cukup dalam pada rentang area 6,561-6,721.

Support: 6,752, 6,632

Resistance: 6,914, 6,994

Berikut sejumlah saham yang direkomendasikan MNC Sekuritas untuk Kamis (26/6/2025):

BBNI - Buy on Weakness

BBNI terkoreksi 0,72% ke 4,110 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi BBNI saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [b], sehingga BBNI masih rawan melanjutkan koreksinya.

Buy on Weakness: 3,810-3,970

Target Price: 4,280, 4,550

Stoploss: below 3,720

BKSL - Buy on Weakness

BKSL terkoreksi 6,57% ke 128 disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami memperkirakan, posisi BKSL saat ini sedang berada pada bagian dari wave 4 dari wave (C), sehingga BKSL masih rawan melanjutkan koreksinya.

Buy on Weakness: 109-123

Target Price: 150, 162

Stoploss: below 96

PANI - Spec Buy

PANI terkoreksi 3,39% ke 11,400 disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami perkirakan, posisi PANI saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave (c) dari wave [y], sehingga koreksi PANI akan relatif terbatas.

Spec Buy: 11,075-11,300

Target Price: 12,200, 13,075

Stoploss: below 10,800

ULTJ - Buy on Weakness

ULTJ menguat 3,46% ke 1,345 disertai dengan tingginya volume pembelian, namun penguatannya belum mampu menembus MA60. Kami perkirakan, posisi ULTJ saat ini sedang berada di awal wave (A) dari wave [B], sehingga ULTJ berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1,310-1,335

Target Price: 1,395, 1,475

Stoploss: below 1,285

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.