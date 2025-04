Matahari Department Store (LPPF) Dapat Restu Guyur Dividen Rp300 per Saham

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) menetapkan dividen tunai final sebesar Rp300 per saham dari laba bersih perseroan tahun buku 2024.

Keputusan tersebut disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 2024 yang dilaksanakan pada Kamis (10/4/2025).

“RUPST menyetujui pembagian dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sejumlah Rp300 per saham,” tulis manajemen LPPF dalam keterbukaan informasi, Kamis (10/4/2025).

Seperti diketahui, LPPF meraih laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp827,6 miliar pada 2024 meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp675,3 miliar.

Dengan demikian, laba per saham LPPF sebesar Rp366 pada 2024 atau naik dari Rp298 per saham pada akhir 2023. Apabila dikalkulasi, dividen LPPF sebesar Rp300 per saham setara dengan rasio 81,96% dari laba per saham pada 2024.

Secara nilai, dividen LPPF untuk tahun buku 2024 diestimasi sebesar Rp678,3 miliar.

Secara historis, LPPF membagikan dividen final tahun buku 2022 sebesar Rp1,18 triliun atau Rp525 per saham pada 17 April 2023. Selanjutnya, dividen final LPPF untuk tahun buku 2023 tercatat sebesar Rp451,86 miliar atau Rp200 per saham yang dibagikan pada 29 April 2024.

Berikut Jadwal Pembagian Dividen Final LPPF