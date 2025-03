Zulhas Klaim Stok Pangan 6 Hari Jelang Lebaran Aman, Harga Mulai Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa stok pangan menjelang Lebaran dalam kondisi aman.

Dengan sisa enam hari menuju Hari Raya Idulfitri, Zulhas menyatakan bahwa ketersediaan bahan pokok mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi 6 hari jelang Lebaran tersedia cukup stok pangan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025)

Selain ketersediaan stok yang terjamin, Zulhas juga mengklaim bahwa harga-harga bahan pangan mulai menunjukkan tren penurunan, termasuk harga komoditas yang sebelumnya sempat melonjak.

“Yang pedes sudah mulai turun,” tambahnya, merujuk pada harga-harga bahan pangan yang sebelumnya mengalami kenaikan signifikan, seperti cabai dan bawang.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia, bawang merah di harga Rp 49.250 per kilogram (kg) dan cabai rawit merah di harga Rp 101.200 per kg. Lalu, bawang putih di harga Rp 50.150 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp 14.300 per kg; beras kualitas bawah II Rp 14.500 per kg; beras kualitas medium I Rp 15.350 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp 15.400 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 16.350 per kg; dan beras kualitas super II Rp 16.150 per kg.