Harga Emas Terkerek Pelemahan Dolar AS dan Kekhawatiran Perang Dagang

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas menguat pada Selasa (4/3/2025), terdorong pelemahan dolar AS dan meningkatnya permintaan aset lindung nilai di tengah ketidakpastian pasar akibat kebijakan tarif terbaru Presiden AS Donald Trump.

Melansir Reuters, Rabu (5/3/2025), harga emas di pasar spot menguat 0,6% ke level US$2.911,88 per troy ounce. Adapun harga emas berjangka Comex AS ditutup menguat 0,7% ke US$2.920,60 per troy ounce.

Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures David Meger mengatakan kebijakan tarif impor oleh Donald Trump meningkatkan ketidakpastian di pasar, sehingga mendorong investor beralih ke aset safe haven seperti emas dan perak.

”Tekanan terhadap dolar AS juga turut menopang harga emas,” ungkap Meger.

Tarif baru sebesar 25% yang diberlakukan Trump untuk impor dari Meksiko dan Kanada resmi berlaku mulai pada Selasa. Selain itu, ia menggandakan bea masuk terhadap barang-barang impor dari China menjadi 20%.

China kemudian merespons dengan mengenakan tarif tambahan 10%-15% atas produk-produk AS tertentu mulai 10 Maret, serta memberlakukan serangkaian pembatasan ekspor bagi perusahaan-perusahaan AS.

Kanada juga tidak tinggal diam dengan memberlakukan tarif 25% terhadap impor AS senilai C$30 miliar yang langsung berlaku pada Selasa.

Indeks dolar AS melemah 0,6% ke level terendah sejak Desember, membuat emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya.

Pelaku pasar kini mengalihkan perhatian ke laporan ketenagakerjaan ADP yang akan dirilis pada Rabu, serta laporan tenaga kerja nonfarm payroll AS pada Jumat, guna mencari petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga The Fed.

“Jika ketidakpastian ekonomi terus meningkat dan pasar tenaga kerja melemah, ada kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan,” kata Meger.

The Fed sebelumnya telah memangkas suku bunga tiga kali tahun lalu sebelum akhirnya mempertahankan suku bunga hingga saat ini.

Namun, ekspektasi pasar mengindikasikan kemungkinan pemangkasan kembali pada Juni, dengan peluang tambahan pemangkasan pada September.