ITMG Cetak Laba Rp6,1 Triliun, Produksi Batu Bara Tembus 24 Juta Ton

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih untuk tahun 2024. ITMG mencetak laba bersih US$374,11 juta atau setara Rp6,13 triliun dengan produksi batu bara 24 juta ton sepanjang 2024.

Berdasarkan laporan keuangannya, ITMG mencatatkan pendapatan bersih sebesar US$2,30 miliar, atau setara Rp37,76 triliun sepanjang 2024. Pendapatan bersih ini turun 2,94% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp2,37 miliar.

Manajemen ITMG menyampaikan volume penjualan batu bara perseroan mencapai 24 juta ton, meningkat signifikan sebesar 15% year-on-year sekalipun harga jual rata-rata batu bara (ASP) turun 16% year-on-year sejalan dengan normalisasi harga batu bara.

Di sisi lain, beban pokok pendapatan ITMG turun 1,6% menjadi US$1,6 miliar, dari sebelumnya sebesar US$1,63 miliar secara tahunan atau year on year.

ITMG tercatat mencetak laba kotor sebesar US$698,8 juta, dari sebelumnya sebesar US$742,5 juta. Laba kotor ini turun 5,89% secara tahunan.

Alhasil laba bersih ITMG tergerus menjadi US$374,11 juta atau setara Rp6,13 triliun, dari sebelumnya sebesar US$500,3 juta pada tahun 2023. Laba bersih ini turun 25,23% secara tahunan.

Laba per saham ITMG juga ikut turun menjadi US$0,33 per saham, dari sebelumnya sebesar US$0,44 per saham.

Manajemen ITMG juga menyampaikan total aset perseroan pada akhir Desember 2024 naik menjadi US$2,40 miliar, meningkat 10% year-on-year dibandingkan dengan akhir tahun 2023 sebesar US$2,18 miliar.

Sementara itu, saldo kas meningkat 16% year-on-year menjadi US$990 juta dari US$851 juta pada akhir tahun 2023. Per 31 Desember 2024, kas dan setara kas masih menjadi porsi terbesar dari total aset perusahaan sebesar 41%.

Total liabilitas meningkat menjadi US$473 juta pada akhir tahun 2024 dari US$399 juta pada akhir tahun 2023, seiring dengan peningkatan utang usaha dan pinjaman bank jangka panjang.

Pada akhir Desember 2024, jumlah ekuitas mencapai US$1,93 miliar, meningkat 8% dari US$1,78 miliar per 31 Desember 2023.

