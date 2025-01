Pasar Cerna Keputusan The Fed, Bursa Asia Dibuka Fluktuatif

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Asia dibuka berfluktuasi pada Kamis (30/1/2025) setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuannya seperti yang diharapkan.

Berdasarkan data Bloomberg, bursa Jepang dibuka sedikit lebih rendah, dengan indeks Topix melemah 0,10% ke level 2.772,81 dan indeks Nikkei 500 turun 0,34% ke level 3.370,22.

Sementara itu, indeks S&P/ASX 200 Australia terpantau naik 0,35% ke level 8.476,40. Adapun, sebagian besar pasar ekuitas di Asia termasuk China, Korea Selatan dan Taiwan tutup selama liburan Tahun Baru Imlek.

Nilai yen menguat setelah sedikit menguat terhadap dolar AS pada Rabu. Obligasi AS atau US Treasury stabil di awal perdagangan Asia setelah stagnan pada perdagangan Rabu kemarin karena para pedagang menguraikan perubahan terhadap pernyataan The Fed.

Komite Pasar Terbuka Federal mempertahankan suku bunga dana federal pada kisaran 4,25%-4,5%. Dalam sebuah pernyataan, para pejabat mengulangi bahwa inflasi masih sedikit meningkat, namun menghapus referensi bahwa inflasi telah mencapai kemajuan menuju target 2%.

Belakangan, Gubernur The Fed, Jerome Powell, mengklarifikasi bahwa referensi terhadap inflasi hanyalah sebuah keputusan untuk mempersingkat hukuman, dan bukan mengirimkan sinyal yang berarti.

“Saya merasa hal ini sulit dipercaya mengingat The Fed tahu bahwa pasar bergantung pada setiap ungkapan dan kata-katanya,” kata Win Thin, kepala strategi pasar global di Brown Brothers Harriman & Co di New York.

Meskipun ekspektasi terhadap penurunan suku bunga pada bulan Maret telah meningkat pada awal pekan ini karena penurunan saham yang didorong oleh teknologi yang mendorong permintaan terhadap obligasi Treasury, pasar swap kini memperkirakan peluang penurunan yang sangat kecil.

Perhatian pasar di Asia beralih ke komentar Asisten Gubernur Reserve Bank of Australia bidang Sistem Keuangan Brad Jones pada Kamis malam setelah data inflasi kuartal keempat yang lemah. Meskipun para pedagang meningkatkan kemungkinan bank sentral memulai siklus penurunan suku bunganya pada bulan depan, pasar belum sepenuhnya memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Pidato Deputi Gubernur Bank of Japan Ryozo Himino pada Kamis malam juga akan diawasi dengan ketat untuk mendapatkan petunjuk mengenai langkah bank sentral selanjutnya setelah kenaikan suku bunga minggu lalu.

“The Fed tampak hawkish, meskipun Powell terdengar agak lemah, sehingga Himino memiliki ruang untuk bersikap bullish untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dan bahkan mungkin mengubah bahasa dari pernyataan kebijakan terakhirnya," kata Shoki Omori, kepala strategi desk global di Mizuho Securities Co. Tokyo.

Dia menambahkan, mengingat pasar tidak mengantisipasi kenaikan dalam waktu dekat, yen kemungkinan akan menguat dengan cepat jika Himino secara mengejutkan terdengar hawkish terhadap perekonomian dan inflasi Jepang.