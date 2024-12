Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, 17 Desember 2024

Nilai tukar rupiah hari ini melemah ke Rp16.037 per dolar AS. Berikut kurs rupiah ke dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (17/12/2024).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau dolar AS dibuka melemah ke level Rp16.037 pada perdagangan hari ini, Selasa (17/12/2024).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah hari ini dibuka melemah 0,22% atau 35,5 poin ke Rp16.037 per dolar AS. Indeks dolar AS juga melemah 0,12% ke 106,42.

Beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka bervariasi. Di antaranya adalah yen Jepang naik 0,08%, dolar Singapura menguat 0,04%, baht Thailand menguat 0,02%, ringgit Malaysia menguat 0,17%, yuan China menguat 0,02%, dan won Korea menguat 0,21%.

Sementara itu, mata uang yang melemah di antaranya, rupee India melemah 0,09%, peso Filipina melemah 0,15%, dolar Taiwan melemah sebesar 0,04%. Lalu dolar Hong Kong stagnan 0,00%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi sebelumnya bahwa perdagangan hari ini (17/12/2024) mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.090—16.050.

Menurutnya, para pedagang tetap waspada terhadap penguatan dolar AS sebelum pertemuan The Fed pada pekan ini. Bank sentral diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada akhir pertemuan pada Rabu, sehingga suku bunga akan turun total 100 bps pada 2024.

Menurutnya, prospek suku bunga bank sentral akan diawasi dengan ketat, terutama mengingat data terbaru yang menunjukkan inflasi meningkat pada November, sementara pasar tenaga kerja tetap kuat.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.020 dan harga jual sebesar Rp16.040 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.855 dan Rp16.155 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.855 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.155 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.53 WIB masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.045 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.940 dan Rp16.140 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.07 WIB masing-masing sebesar Rp15.995 dan Rp16.015.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.750 dan harga jual senilai Rp16.100 Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.54 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.39 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.750 dan Rp16.100.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.023 dan harga jual sebesar Rp16.403 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.900 dan jual sebesar Rp16.170. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.