IHSG Berpotensi Menguat, Cek Rekomendasi Saham BBRI, BREN, ASII

Indeks Harga Saham Gabungan berpotensi menguat hingga ke posisi 7.370 kala ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed membumbung.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan berpotensi menguat hingga ke posisi 7.370 kala ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed membumbung.

Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan hari ini IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan dengan target dekat di 7.320. Penguatan indeks komposit, lanjutnya, terdorong oleh faktor inflasi US kembali turun di bawah ekspektasi yang memperkuat dugaan the Fed bisa cut rate di tahun ini.

“Level support IHSG di 7.230-7.270, sedangkan level resist berada di 7.320-7.370,” jelasnya, Jumat (12/7/2024).

BNI Sekuritas merekomendasikan beberapa saham hari ini:

1. BBRI: Spec Buy

Beli di Rp4.830, cutloss jika break di bawah Rp4.780.

Jika tidak break di bawah Rp4.780, potensi naik ke Rp4.900- Rp5.000 short term.

2. BREN Spec Buy

Beli di Rp9.350, cutloss jika break di bawah Rp9.300.

Jika tidak break di bawah Rp9.300, potensi naik ke Rp9.650- Rp9.825 short term.

3. BRPT: Spec Buy

Beli di Rp1.100, cutloss jika break di bawah Rp1.070.

Jika tidak break di bawah Rp1.100, potensi naik ke Rp1.150- Rp1.180 short term.

4. ASII: Spec Buy

Beli di Rp4.500, cutloss jika break di bawah Rp4.450.

Jika tidak break di bawah Rp4.450, potensi naik ke Rp4.550-4620 short term.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.